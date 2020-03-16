Экс-министр Новосад прокомментировала скандальное разоблачение детсада в Киеве

В января 2020 года Национальная полиция города Киева отчиталась, что разоблачила нелегальный детский сад в Подольском районе, который работал на частных условиях. Бывшая министр образования и науки Анна Новосад отметила, что знает об этом случае.

На вопрос, почему она как министр не вмешались в поддержку предпринимателей, открывших частный детсад, где просто не хватает государственных, экс-министр заявила, что не имела таких полномочий. Об этом Новосад рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".

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"Почему я как министр не могла вмешаться? Дошкольное образование сейчас, в отличие от университетов или колледжей, это ответственность власти. И у меня как у должностного лица не было никаких полномочий вмешиваться в происходящее в городе Киеве", – сказала экс-министр.

По ее словам, если там действительно были нарушения, вмешиваться должен был Департамент образования и науки города Киева, который подотчетен мэру города.

"Мы, безусловно, координуемся, но руководитель департамента отчитывается не мне, а мэру города Киева – это первое. Второе – при этом мы как правительство, и это то, где мы имеем полномочия, существенно дерегулировали и упростили возможность для ведения частного бизнеса в дошкольном образовании", – пояснила Новосад.

Очень важно заметить, что здесь все должны нести ответственность. Для дошкольного образования и возможности открывать частные садики – должна быть лицензия, которую сейчас не так сложно получить. Почему те, кто открывает частные садики не хотят сделать элементарные действия по получению лицензии – это также вопрос к ним. Они должны нести ответственность за то, что делается. Их деятельность должна быть в рамках закона,

– подчеркнула экс-министр.

На вопрос, является ли лицензирование легким, Новосад возразила.

"Нет, я так не считаю. Я об этом не говорила. Однако если мы говорим о лицензии на частные дошкольные учреждения, она была за последние годы существенно упрощена. Здесь нужно не говорить общими фразами, а общаться с теми, кто это делает", – подытожила экс-министр.

Что известно о разоблачении нелегального детского сада в Киеве?

По словам Нацполиции, в частном доме в Киеве правоохранители обнаружили незаконный детский сад, который функционировал и содержал более 10 детей. Это случилось в январе 2020 года. Как отмечают правоохранители, так называемый "детский сад" не отвечал санитарно-гигиеническим требованиям, отсутствовала пожарная безопасность, несоответствие норм питания. К тому же владелец не имел лицензии.

Зато, общественность возмутилась такой реакции полиции на частный садик, которого просто не хватало в районе. К тому же, родители были не прочь отдавать туда детей и доверяли воспитателям, им нравились условия. Также людей удивило, что такой "спецоперацией" лично руководил целый начальник одного из столичных управлений.

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