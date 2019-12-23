Как подготовиться к ВНО в зрелом возрасте: полезные методики, которые помогут сдать экзамены

Существуют случаи, когда уже взрослый человек, закончивший школу несколько лет назад, имеет желание поступить в Высшее учебное заведение в Украине. Для этого ему обязательно нужно сдать ВНО. Возможно ли это сделать и какие методики обучения и запоминания могут помочь – читайте дальше.

Известный психолингвист и методолог Виталий Зубков в прямом эфире программы "Образовательные войны" сказал, что, прежде всего, надо определиться с вузом и специальностью, далее определить, экзамены по каким предметам надо сдавать.

Интересно! Выпускников не ставят в условия суицидального стресса, – эксперт об опыте ВНО за рубежом

Метод 1: Использовать карты

Этот метод является одним из самых эффективных. Работает он так: человек имеет определенное количество информации, которую он должен изучить. Измельчая информацию и записывая ее на карты, он лучше запоминает материал. Кроме того, можно регулярно устраивать себе проверки. Самоконтроль – отличный способ запомнить материал.



Выписывая материал, человек лучше его запоминает

Метод 2: Прохождение пробных тестов

Сейчас любой может посмотреть все тесты предыдущих лет и попробовать их сделать. Кроме того, каждый год можно сдать пробное ВНО по тому предмету, который вам необходим для поступления.

Надо проходить пробные тесты. Надо иметь консультантов, которые могут подсказать, какие будут тесты, как их решать. Вам не нужно много их помощи. Надо просто попробовать пройти тесты в присутствии этого человека,

– отметил Зубков.



Даты прохождения пробного ВНО

Метод 3: Использовать книги для подготовки к ВНО

Эксперт отметил, что в Украине есть очень хорошие книги, которые помогают подготовиться к ВНО самостоятельно. В них содержится весь необходимый материал, а также тесты для проверки знаний.

Надо самому себе объяснять материал. Быть как бы самому себе учителем,

– пояснил методолог.

Метод 4: овладеть методом эйдетики

Эйдетика – комплекс методов для развития памяти и образного мышления. Как подчеркнул Зубков, этот метод позволяет человеку легко и просто запоминать материал.

Взрослым людям тяжелее, чем детям. Поэтому им нужно высыпаться, есть кинзу. Потому что она способна выводить из организма тяжелые металлы,

– добавил Зубков.

Смотрите полное видео программы "Образовательные войны" на 24 канале с 21 декабря: