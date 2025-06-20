Одним из самых популярных среди украинских абитуриентов является специальность психолога. 24 Канал со ссылкой на The Page расскажет, сколько нужно заплатить за обучение на контракте в этом году, чтобы получить желанную специальность.

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Какова стоимость обучения на психолога в 2025 году

В прошлом году именно "Психология" стала самой желанной специальностью среди поступающих. Они подали на это направление 54 394 заявления. "Психология" опередила даже лидеров предыдущих лет – "Право" и "Компьютерные науки". Правда, и запрос на психологов в Украине сейчас значительный.

Поэтому и в 2025 году можно ожидать повышенный интерес к этой специальности. При этом от людей разного возраста, которые уже имеют другое высшее образование.

Больше всего заявлений на специальность "Психология" в 2024 году получил Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова – 2830 (здесь и далее на базе полного среднего образования).

Национальный университет "Львовская политехника" получил в прошлом году 2292 заявления на эту специальность. В 2025 году стоимость соответствующей образовательной программы составляет 49,5 тысячи гривен. Это почти на 35% больше чем в 2024 году. Что интересно, прошлом году на бюджет в этом вузе зачислили только 33 будущих психологи, а более 400 студентам приходится платить за обучение контракте.

На третьей строчке оказался Львовский национальный университет имени Ивана Франко (2185 заявлений в 2024 году). Здесь установили еще более высокую цену – 53,7 тысячи гривен (+35%).

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А Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (2005 заявлений) повышает стоимость обучения на специальности "Психология" до 61,3 тысяч гривен (+54%). В прошлом году КНУ был одним из немногих университетов, который заморозил цены 2023 года. Но ситуация изменилась, и подорожание здесь существенное.

Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко (1407 заявлений) замыкает эту пятерку. Здесь оценивают стоимость контракта для психологов в 51,5 тысячи гривен (+12%).

Итак, в среднем образование по направлению "Психология" в 2025 году в самых престижных ЗВО стоит 54,1 тысячи гривен. К слову, бюджетных мест для психологов в этих вузах мало.