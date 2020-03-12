Университет Каразина в Харькове переходит на дистанционное обучение – что известно
Харьковский национальный университет имени Каразина закрывается на карантин. Однако университет планирует организовать дистанционное обучение.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского национального университета имени Каразина.
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Карантинные мероприятия продлятся до 3 апреля.
Образовательный процесс в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина будет осуществляться в дистанционном формате. Работники будут продолжать работу в штатном режиме,
– говорится в сообщении.
Также во время карантина в университете ограничат проведение массовых мероприятий.
Ранее стало известно, что в Харькове не будут вводить карантин для учебных заведений.
Что известно о карантине в Украине?Кабинет Министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение.
Запрещено проводить массовые культурные или развлекательные мероприятия, а спортивные события будут проходить без зрителей. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.
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Что известно о Харьковском национальном университете имени Каразина
- основан в 1805 году;
- в университете обучается более 15 тысяч студентов;
- в рейтинге лучших вузов мира вошел в первые 500;
- по показателям в международных рейтингах является лучшим украинским университетом.