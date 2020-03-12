Университет Каразина в Харькове переходит на дистанционное обучение – что известно

Харьковский национальный университет имени Каразина закрывается на карантин. Однако университет планирует организовать дистанционное обучение.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского национального университета имени Каразина.

Похожее: Карантин в Украине из-за коронавируса: список областей и школ

Карантинные мероприятия продлятся до 3 апреля.

Образовательный процесс в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина будет осуществляться в дистанционном формате. Работники будут продолжать работу в штатном режиме,

– говорится в сообщении.

Также во время карантина в университете ограничат проведение массовых мероприятий.

Ранее стало известно, что в Харькове не будут вводить карантин для учебных заведений.

Что известно о карантине в Украине?Кабинет Министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение.



Запрещено проводить массовые культурные или развлекательные мероприятия, а спортивные события будут проходить без зрителей. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.

Читайте также: Пробное ЗНО 2020: в Киеве и по всей Украине перенесли даты тестирования – детали

Что известно о Харьковском национальном университете имени Каразина