Каждая пятая школа в Украине не готова к дистанционному обучению, – Гришина
Из-за угрозы распространения коронавируса в Украине могут ввести карантинные меры. Одним из сценариев является закрытие всех учебных заведений страны. В таком случае обучение будет происходить в онлайн-режиме, что невозможно для 20% школ.
Об этом рассказала народный депутат, член образовательного комитета Верховной Рады, Юлия Гришина на своей странице в фейсбук.
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По ее словам, образовательная система Украины недостаточно развита, чтобы перевести всех школьников на дистанционное обучение.
В Украине сохраняется существенный разрыв между качеством образования в сельской и городской местностях. Соответственно, доступ к сети Интернет (для возможности учиться дистанционно) идет наравне с этим фактическим разрывом,
– написала Гришина.
По ее словам, несмотря на законодательные гарантии, не все украинцы могут пользоваться различными формами получения образования.
До 20% школ вообще не имеют подключения к Интернету, а половина школ имеют подключение со скоростью всего 30 мегабит в секунду, что не дает возможности реально использовать электронные учебные ресурсы,
– подчеркнула депутат.
Ранее в Киеве ввели карантин, по которому все учебные заведения города переводятся на дистанционное обучение.
Сколько в Украине в целом школ?Всего на территории Украины работает около 17 тысяч школ.
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