25 июня стартует основная сессия ВНО. Столичные власти приняли решение о необязательном прохождении тестирования для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в вуз. Такое же решение впоследствии поддержала и Верховная Рада. Все из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Киеве. Следовательно, от прохождения ВНО в 2020 году отказались почти 4 тысячи выпускников.

Для безопасности проведения внешнего независимого оценивания город решил задействовать больше учебных заведений. Об этом во время брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, пишет 24 канал.

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Учитывая ситуацию, такое решение является правильным и взвешенным. Каждый 5 выпускник школ, колледжей, профтехучилищ Киева не будет сдавать ВНО. А это почти 4 тысячи человек,

– отметил столичный мэр.

Сколько выпускников все же будут сдавать ВНО в Киеве:

На прохождение ВНО в 2020 году в Киеве зарегистрировалась 31 тысяча человек.

22 тысячи – это выпускники школ этого года, остальные – прошлых лет.

Какие меры безопасности задействовал город:

К ВНО в качестве пунктов проведения ВНО привлекли как можно больше учебных заведений.

Таких заведений в Киеве свыше 150, к приему учеников подготовили 7 тысяч аудиторий.

Также для контроля тестирования пригласили 7 тысяч педагогов.

Во всех пунктах тестирования заблаговременно осуществляют дезинфекцию, они обеспечены антисептиками, участники получат защитные маски.



Правила проведения ВНО 2020 во время пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала