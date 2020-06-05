В КГГА настаивают, что имеют право отменить ВНО из-за пандемии
В Киевской городской госадминистрации отмечают, что могут отменить ВНО и ГИА для выпускников, которые не будут вступать в учреждения высшего образования в 2020 году. В Минобразования такие решения столичной власти называют неправомерными.
В КГГА уверены, что могут решать судьбу ВНО
Из-за вспышки коронавируса в Киеве нужно принимать дополнительные меры безопасности. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский, информирует пресс-служба учреждения.
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Заболела директор школы № 197, которая вместе с сотрудниками готовила школу к ВНО. Вместе с ней в контакте были все работники школы, представители районного управления образования и три руководителя учебных заведений, которые также готовятся к ВНО,
– сказал Мондриевский.
Кто не вступает в ВУЗы – может не сдавать ВНО
В КГГА считают, что выпускникам в условиях пандемии надо предоставить выбор, сдавать этого года ГИА и ВНО. Департамент образования и науки КГГА уже издал соответствующий приказ. Согласно документу, экзамены необходимо сдавать тем выпускникам, которые готовятся к поступлению. Остальные могут сделать это в следующем году.
В этой ситуации надо опираться на здравый смысл, а не амбиции. Мы имеем право принимать такое решение как город, в котором действует чрезвычайная ситуация. Поэтому упреки МОН о якобы незаконности не имеют основания,
– сообщил Мондриевский.
Обратите внимание! В КГГА отмечают, что не запрещают сдавать ВНО и ГИА. По предварительным подсчетам, в столице на оценку придет 31 тысяч киевлян, из них 17 тысяч – выпускники 2020 года.
Какова позиция Минобразования
- В МОН отмечают, что действующее законодательство Украины не позволяет ни МОН, ни местной власти отменять ГИА и ВНО.
- Без ВНО и ГИА ученики не смогут получить аттестатов.