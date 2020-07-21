В Киеве и области заработали санатории для оздоровления детей
С 21 июля в Киеве и области заработали шесть санаториев по оздоровлению детей. Там уже начато оформление путевок, дети смогут заехать через неделю.
Мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке, что дети, нуждающиеся в оздоровлении, смогут начать реабилитацию и лечение уже 21 июля. Однако сам заезд детей планируется аж на следующей неделе, когда детям оформят путевки.
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По словам Кличко, санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов. Кроме того, заполняемость этих заведений будет меньше – лишь на 50%.
Мэр Киева добавил, что недавно они проверили готовность детского санатория "Орленок" в Ворзеле к работе после карантина. Заведение частично отремонтировали, утеплили, закупили спортивный инвентарь, медицинское оборудование и мебель.
Также уже в этом году планируется открытие двух отделений для реабилитации детей с кардиоревматологическими заболеваниями – в санатории "Лесная поляна" и эндокринологическими заболеваниями – в санатории "Елочка".
Требования к санаториям и базам отдыха на карантине
- В учреждениях должно быть ответственное лицо, которое проводит температурный скрининг всем работникам перед началом рабочей смены.
- На входе в заведение или отдельные его помещения, необходимо разместить информационные материалы по профилактике коронавірусной болезни СОVID-19 и создать места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта и свыше 70% для этилового спирта.
Кроме того, на рецепции заведения устанавливается защитный экран между персоналом и посетителями. В случае невозможности установки защитного экрана, персонал должен быть одет в защитный щиток или очки.
Администрация заведения должна обеспечить:
- наличие минимум пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и их использование работниками (респираторы или медицинские маски, защитные перчатки);
- постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах и санузлах общего пользования.
- влажная уборка мест наибольшего скопления посетителей;
- дезинфекцию поверхностей, с которыми контактируют посетители, во всех общественных и служебных зонах (стойка регистрации, столы, стулья, ручки дверей, кнопки лифтов, раздевалки, лестницы и тому подобное) каждые 3-4 часа, повторять процедуру в любое время при загрязнении;
- централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в отдельные контейнеры с крышками и одноразовыми полиэтиленовыми пакетами с последующей утилизацией,
- размещение дополнительных контейнеров для средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в местах общего пользования (холлах, коридорах и т. п);
- временное отстранение от работы лиц из группы риска.