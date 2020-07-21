С 21 июля в Киеве и области заработали шесть санаториев по оздоровлению детей. Там уже начато оформление путевок, дети смогут заехать через неделю.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке, что дети, нуждающиеся в оздоровлении, смогут начать реабилитацию и лечение уже 21 июля. Однако сам заезд детей планируется аж на следующей неделе, когда детям оформят путевки.

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По словам Кличко, санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов. Кроме того, заполняемость этих заведений будет меньше – лишь на 50%.

Мэр Киева добавил, что недавно они проверили готовность детского санатория "Орленок" в Ворзеле к работе после карантина. Заведение частично отремонтировали, утеплили, закупили спортивный инвентарь, медицинское оборудование и мебель.

Также уже в этом году планируется открытие двух отделений для реабилитации детей с кардиоревматологическими заболеваниями – в санатории "Лесная поляна" и эндокринологическими заболеваниями – в санатории "Елочка".

Требования к санаториям и базам отдыха на карантине

В учреждениях должно быть ответственное лицо, которое проводит температурный скрининг всем работникам перед началом рабочей смены. На входе в заведение или отдельные его помещения, необходимо разместить информационные материалы по профилактике коронавірусной болезни СОVID-19 и создать места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта и свыше 70% для этилового спирта.

Кроме того, на рецепции заведения устанавливается защитный экран между персоналом и посетителями. В случае невозможности установки защитного экрана, персонал должен быть одет в защитный щиток или очки.

Администрация заведения должна обеспечить: