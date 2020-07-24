Малая академия наук Украины сообщила, что осенью откроется первое интерактивное пространство "Музей науки" на ВДНХ в Киеве. Он будет поражать украинцев интересными экспонатами и инсталляциями.

Об этом сообщила МАН на своей странице в фейсбуке.

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Что там можно будет увидеть

покататься на велосипеде с квадратными колесами

отправиться в космическое путешествие

увидеть двухметровую голограмму и 60-килограммовый кристалл

сложить из атомов воду и соль в дополненной реальности

узнать, как устроен организм человека.

В общем посетителей ожидает более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций.

Этот проект организаторы описывают одним словом – "спектр". Ведь это спектр наук, открытий и впечатлений от запуска молнии в катушке Теслы и управления роборукой до возможности увидеть собственный голос, попасть внутрь гигантской раковины и в зеркальный туннель с оптической иллюзией.

Наибольшим интерактивным экспонатом станет стеклянный потолок, который меняет цвет, когда посетители вводят на планшетах правильные ответы на вопросы из области науки.

Также в музее будет представлена ​​выставка "Странная материя" канадского центра Ontario Science Center, выставки "Великие изобретения", "Человек", "Акустика" и "Оптика" разработаны специально для "Музея науки" польской компанией Strong Interactions.

В МАН отметили, что там сейчас учатся более 150 тысяч детей из всей Украины, которые за последние полтора года завоевали 80 наград в крупнейших международных научных олимпиадах и конкурсах.

Интерактивное пространство – это еще один шаг к популяризации науки. Часть экспозиции мобильная. В наших планах экспонировать ее в других городах и, наконец, создать такие музеи по всей стране. Мы хотим в "Музее науки" оживить безэмоциональные термины из учебников, превратив их в объекты и инсталляции, показать, как формулы и законы работают в повседневной жизни,

– заверили в академии.

Где будет расположен "Музей науки"? Он открывается в ревитализированном павильоне "Наука" на ВДНХ, который был построен для проведения научных выставок.

Оптимальный размер музея – 10 150 квадратных метров. Из них на постоянную экспозицию отведут более 5 тысяч квадратнх метров, и будут ее обновлять каждые 6 лет. Остальные площади отведут под лаборатории, конференц-залы, кафе и тому подобное.