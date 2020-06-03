В Киеве городские власти отменили проведение внешнего независимого оценивания для учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования. Однако, такое решение распространяется только на 2019-2020 год и на тех выпускников, которые не планируют поступать в учреждения высшего образования.

Подробнее о решении относительно ВНО

Издал соответствующий приказ Департамент образования и науки Киева 3 июня. Произошло это во исполнение протокола Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Соответствующий документ департамент опубликовал в фейсбуке.

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Согласно документу, в 2019/2020 учебном году освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования.

В то же время в Департаменте образования Киева отметили, что для поступления в учреждение высшего образования прохождение внешнего независимого оценивания является обязательным.

Приказ подписан с целью "сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса и предотвращения распространения на территории города Киева острой респираторной болезни COVID-19".

Кроме того, в документе говорится, что начальникам районных управлений образования и руководителям учебных заведений поручено завершить учебный год не позднее 1 июля. Также они должны проинформировать соискателей образования "об обязательности прохождения внешнего независимого оценивания для поступления в учреждения высшего образования в 2020 году".

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Что этому предшествовало

Ранее КГГА предлагало отменить в 2020 году внешнее независимое оценивание для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения.

В частности, во время брифинга 3 июня столичный мэр Виталий Кличко напомнил, что в Украине учебный год завершился дистанционно. Однако впереди у выпускников еще ВНО и государственная итоговая аттестация. Поэтому власть Киева предлагала отменить для 11-классников ГИА, а ВНО сдавать не всем.

Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские высшие учебные заведения, не сдавали ВНО. Это же касается и выпускников учреждений профессионально-технического образования,

– говорил Кличко.

Заметим! В 2020 году ВНО в столице планирует сдавать 31 тысяча киевлян. Только 17 тысяч из них в 2020 году закончили школу. Для проведения оценки в Киеве подготовили почти 7 тысяч аудиторий. Там будут осуществлять необходимую дезинфекцию и контроль за состоянием тех, кто придет на ВНО.