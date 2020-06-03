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Пробное ВНО 2020: в Киеве и по всей Украине перенесли – новые даты
13 мая , 15:41 Пробное ВНО 2020: в Киеве и по всей Украине перенесли – новые даты
Ростислав Струтинський
Для абитуриентов с оккупированных территорий процедуру поступления упростил 91 вуз: перечень
12 мая , 23:03 Для абитуриентов с оккупированных территорий процедуру поступления упростил 91 вуз: перечень
Ірина Вихрущ
Всеукраинскую школу онлайн планируют продолжить даже после пандемии коронавируса
12 мая , 22:22 Всеукраинскую школу онлайн планируют продолжить даже после пандемии коронавируса
Василь Денисюк