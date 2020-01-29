Киевские школьники завоевали 12 медалей на международной олимпиаде

Ученики украинских школ привезли в Украину 12 медалей с международной олимпиады по математике, физике и информатике. В целом участие приняли 600 участников из 20 стран Европы и Азии.

Международная Жаутикивская олимпиада по математике, физике и информатике проходила с 8 по 14 января в городе Алматы (Казахстан), пишет Освитория.

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От Украины на соревнования поехали 15 учеников киевских школ. Олимпиада по математике проводилась в два тура. У участников было 4,5 часа на решение трех задач.

В целом школьники выиграли две золотые награды, три серебряные и семь бронзовых.



Это были XVI по счету соревнования / фото: Департамент образования Киевского городского совета

Полный перечень украинских наград

Математика:

Хасин Марко – золото;

Наумец Захар – серебро;

Иванчук Роксолана – серебро;

Мыцик Сергей – бронза;

Физика:

Кузяра Владимир – бронза;

Гусак Давид – бронза;

Игнатенко Алексей – бронза;

Загородний Андрей – бронза;

Информатика:

Заводник Владислав – золото;

Бидзиля Святослав – серебро;

Манвелян Михаил – бронза;

Гриневич Кирилл – бронза.

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Сколько всего в Киеве средних школ?

Всего в городе Киеве функционирует 505 школ.