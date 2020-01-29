Киевские школьники завоевали 12 медалей на международной олимпиаде
Ученики украинских школ привезли в Украину 12 медалей с международной олимпиады по математике, физике и информатике. В целом участие приняли 600 участников из 20 стран Европы и Азии.
Международная Жаутикивская олимпиада по математике, физике и информатике проходила с 8 по 14 января в городе Алматы (Казахстан), пишет Освитория.
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От Украины на соревнования поехали 15 учеников киевских школ. Олимпиада по математике проводилась в два тура. У участников было 4,5 часа на решение трех задач.
В целом школьники выиграли две золотые награды, три серебряные и семь бронзовых.
Это были XVI по счету соревнования / фото: Департамент образования Киевского городского совета
Полный перечень украинских наград
Математика:
- Хасин Марко – золото;
- Наумец Захар – серебро;
- Иванчук Роксолана – серебро;
- Мыцик Сергей – бронза;
Физика:
- Кузяра Владимир – бронза;
- Гусак Давид – бронза;
- Игнатенко Алексей – бронза;
- Загородний Андрей – бронза;
Информатика:
- Заводник Владислав – золото;
- Бидзиля Святослав – серебро;
- Манвелян Михаил – бронза;
- Гриневич Кирилл – бронза.
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Сколько всего в Киеве средних школ?
Всего в городе Киеве функционирует 505 школ.