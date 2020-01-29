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Киевские школьники завоевали 12 медалей на международной олимпиаде

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От Украины поехали ученики киевских школ / Ethan Wilkinson

Ученики украинских школ привезли в Украину 12 медалей с международной олимпиады по математике, физике и информатике. В целом участие приняли 600 участников из 20 стран Европы и Азии.

Международная Жаутикивская олимпиада по математике, физике и информатике проходила с 8 по 14 января в городе Алматы (Казахстан), пишет Освитория.

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От Украины на соревнования поехали 15 учеников киевских школ. Олимпиада по математике проводилась в два тура. У участников было 4,5 часа на решение трех задач.

В целом школьники выиграли две золотые награды, три серебряные и семь бронзовых.


Это были XVI по счету соревнования / фото: Департамент образования Киевского городского совета

Полный перечень украинских наград

Математика:

  • Хасин Марко – золото;
  • Наумец Захар – серебро;
  • Иванчук Роксолана – серебро;
  • Мыцик Сергей – бронза;

Физика:

  • Кузяра Владимир – бронза;
  • Гусак Давид – бронза;
  • Игнатенко Алексей – бронза;
  • Загородний Андрей – бронза;

Информатика:

  • Заводник Владислав – золото;
  • Бидзиля Святослав – серебро;
  • Манвелян Михаил – бронза;
  • Гриневич Кирилл – бронза.

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Сколько всего в Киеве средних школ?
Всего в городе Киеве функционирует 505 школ.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Школа Учеба Образование в Украине Школьники Новости Киева
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