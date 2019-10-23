Киевские школы теперь будут охранять муниципалы

Теперь киевские школы будут охранять работники "Муниципальной охраны". Ожидается, что возрастут меры безопасности.

О таких нововведениях заявил заместитель председателя КГГА (Киевской городской государственной администрации) Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба КГГА.

Напомним: Почти полтора миллиарда гривен понадобится на реформу школы

Муниципалы будут проверять документы, а также фиксировать вход и выход посторонних лиц.

Безопасность наших детей – самое главное и для этого доступ на территорию школ посторонних лиц надо максимально ограничить,

– заявил Мондриевский.

По словам чиновника, такие меры минимизируют провокационные ситуации и существенно увеличат безопасность учеников столичных школ.

Заместитель председателя КГГА также призвал родителей школьников уважать правила и не создавать конфликтов.

Что такое "Муниципальная охрана"?Это силовой орган, созданный с целью обеспечивать порядок в городе. Финансируется из местного бюджета и подчиняется МВД. Сотрудники службы имеют право осуществления контроля документов, а также требовать соблюдать правила внутреннего распорядка.