Киевскому национальному университету 185 лет: интересные факты
Киевский национальный университет, который был основан в 1834 году, празднует свое 185-летие. В университет начали прибывать иностранные делегации.
Первой поздравить университет с годовщиной приехала польская делегация, сообщает официальная страница КНУ в фейсбук.
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Международный круглый стол состоялся при участии представителей университета имени Адама Мицкевича и Люблинского университета имени Марии Складовской-Кюри.
Одна из первых фотографий главного корпуса / Фото gorodkiev
История университета
- университет был основан по представлению правящих кругов Российской империи и носил имя Владимира Великого;
- второй университет на территории Украины, входившей в состав России (первый был основан в Харькове);
- 28 августа 1834 года прошли первые пары в стенах университета;
- 62 – такое количество студентов училось на единственном в то время философском факультете;
- 1939 – в этом году университету присвоили имя украинского поэта Тараса Шевченко;
- 1943 – в этом году войска нацистской Германии взорвали главный корпус и библиотеку университета во время отступления из Киева;
- 2009 год – университету предоставлен статус автономного учебного исследовательского учреждения.
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КНУ сегодня
- всего студентов: 23 686
- всего преподавателей: 2 656
- всего факультетов: 12
- всего институтов: 8
- всего колледжей: 2
Главный корпус сегодня / фото 24 канал
Рейтинги
В 2019 году университет КНУ вошел в 350 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии.
Занял 29 место и получил такие оценки
- Академическая репутация: 86 / 100
- Репутация среди работодателей: 76 / 100
- Общий балл: 73,5 / 100
Видеопоздравление университета
Администрация показала старые фотографии университета – смотреть видео: