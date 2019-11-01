Киевскому национальному университету 185 лет: интересные факты

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КНУ может похвастаться значительными достижениями
КНУ может похвастаться значительными достижениями / Juanedc from Zaragoza, España

Киевский национальный университет, который был основан в 1834 году, празднует свое 185-летие. В университет начали прибывать иностранные делегации.

Первой поздравить университет с годовщиной приехала польская делегация, сообщает официальная страница КНУ в фейсбук.

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Международный круглый стол состоялся при участии представителей университета имени Адама Мицкевича и Люблинского университета имени Марии Складовской-Кюри.


Одна из первых фотографий главного корпуса / Фото gorodkiev

История университета

  • университет был основан по представлению правящих кругов Российской империи и носил имя Владимира Великого;
  • второй университет на территории Украины, входившей в состав России (первый был основан в Харькове);
  • 28 августа 1834 года прошли первые пары в стенах университета;
  • 62 – такое количество студентов училось на единственном в то время философском факультете;
  • 1939 – в этом году университету присвоили имя украинского поэта Тараса Шевченко;
  • 1943 – в этом году войска нацистской Германии взорвали главный корпус и библиотеку университета во время отступления из Киева;
  • 2009 год – университету предоставлен статус автономного учебного исследовательского учреждения.

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КНУ сегодня

  • всего студентов: 23 686
  • всего преподавателей: 2 656
  • всего факультетов: 12
  • всего институтов: 8
  • всего колледжей: 2


Главный корпус сегодня / фото 24 канал

Рейтинги

В 2019 году университет КНУ вошел в 350 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии.

Занял 29 место и получил такие оценки

  • Академическая репутация: 86 / 100
  • Репутация среди работодателей: 76 / 100
  • Общий балл: 73,5 / 100

Видеопоздравление университета

Администрация показала старые фотографии университета – смотреть видео:

 
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