Книжный магазин будет угощать школьников сладостями за хорошие оценки

Киевская сеть книжных магазинов-кафе "Моя книжная полка" будет бесплатно угощать школьников какао с печеньем за каждые полученные 12 баллов в школе. Акция стартовала 3 февраля.

О бонусе за успеваемость в школе сообщает пресс-служба книжного магазина "Моя книжная полка".

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"Моя книжная полка" решили подсластить обучение и угощать умников за достижения в школе! Верим, что подарки за хорошие оценки поощрят школьников к обучению,

– пишет пресс-служба магазина.

Сообщается, что в течение недели подарок можно получить один раз только за одну двенадцатку.

Как это будет работать

ребенок должен получить двенадцатку (или отметку "молодец" для младших классов) в течение недели по профильному предмету – украинскому языку и литературе; математике; физике; биологии; истории; иностранному языку; химии; географии и т.д.;

дальше надо прийти с родителями в ближайший книжный магазин "Моя книжная полка" и показать дневник с оценкой и подписями классного руководителя (или учителя по предмету) и одного из родителей;

тогда можно бесплатно получить какао и печенье в подарок;

работники магазина ставят свою отметку рядом с оценкой двенадцатки, чтобы в следующий раз не спутать с новой оценкой.

Акция началась 3 февраля и продлится до конца учебного года. Книжные магазины расположены только в Киеве.

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Сколько в Киеве всего школьников?Всего в средних школах Киева обучается более 300 тысяч учеников.