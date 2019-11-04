Во сколько лет начинать изучать английский: советы для родителей

Изучать новый язык можно начинать в любом возрасте, главное здесь желание. Однако многие психологи и лингвисты советуют начинать уже с раннего детства.

В современном мире английский язык, наряду с родным, является основным для изучения.

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У каждого возраста есть свои особенности в плане восприятия иностранного языка, темпы изучения также отличаются.

В каком возрасте эффективно начинать учить язык?

С рождения



Психологи расходятся во мнениях относительно этого вопроса / фото shutterstock

Если у родителей есть желание начать обучать ребенка английскому языку с первых дней, то эксперты советуют полагаться только на свои знания.

Плюсы:

все внимание ребенка направлено на получение информации из окружающей среды в целом и от родителей в частности;

ребенка можно научить воспринимать язык на подсознательном уровне.

Минусы:

не все психологи рекомендуют начинать обучение так рано;

если уровень английского у родителей невысок, то такие "занятия" могут только навредить.

С 1,5 до 2 лет



Не стоит в таком возрасте нанимать репетитора / фото pac.com

В этом случае обучение тоже стоит организовывать родителям самостоятельно, хотя существуют школы, которые набирают детей от 2 лет.

Плюсы:

в этом возрасте работа мозговых центров особенно заточена именно на изучение языка.

Минусы:

если вы неправильно организуете работу, это может оттолкнуть ребенка от восприятия речи;

существует риск, что иностранный язык повредит изучению родного.

От 3 до 5 лет



Способность запоминать уже достаточно высока в таком возрасте / фото 63.sadok

Лучший возраст для начала изучения иностранного языка, по мнению большинства психологов и педагогов. В этом возрасте ребенок начинает испытывать дефицит информации, который можно заполнить изучением английского в форме веселой игры.

Плюсы:

у ребенка уже сформированы определенные навыки родного языка;

ребенок начинает сравнивать себя с другими, что приводит к мотивации изучать что-то новое.

Минусы:

в трехлетнем возрасте ребенок переживает первый возрастной кризис, поэтому дополнительная нагрузка может иметь не слишком положительное влияние на малыша;

если изучение языка будет происходить не в игровой форме и с принуждением, то есть шанс сформировать негативное отношение к языку в частности и обучению в целом.

С 5 до 7 лет



В таком возрасте дети уже имеют базу родного языка / фото shutterstock

Лучший возраст для первых групповых занятий. Правильным решением будет активно наполнять словарный запас ребенка. Также в этом возрасте стоит отдавать ребенка в первую языковую школу.

Плюсы:

ребенок может изучать язык вполне сознательно и отталкиваться от родного;

время концентрации составляет уже более 20 минут.

Минусы:

в таком возрасте у детей стресс из-за перехода от детского сада в школу;

в школьной программе уже есть английский, который представлен в виде обычного предмета, что не слишком мотивирует детей к изучению иностранного.

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Однако каждый ребенок – это отдельная личность. Поэтому склонности и желания своего чада должны отслеживать сами родители, после чего решить когда будет правильно начать изучение английского языка.