Колледж в США примет на обучение студента, который пройдет тропу Аппалачи: видео

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Возможность принять участие имеют студенты со всего мира / Blogspot

Колледж в Вирджинии Emory & Henry College предложил студентам со всего мира автоматическое зачисление на обучение. Единственное условие для потенциальных поступающих – успешно преодолеть тропу Аппалачи.

Идти придется 3,5 тысячи километров. Тропа Аппалачи является самым длинным пешеходным маршрутом в США и одним из самых длинных в мире, сообщает официальный сайт университета.

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Это исключительная возможность получить практический опыт в невероятной лаборатории на открытом воздухе,
– рассказал директор программы Джим Херрисон.

Ежегодно тысячи туристов пытаются пройти весь маршрут, однако выполнить такое задание удается только четверти из них.

Emory & Непгу College предлагает участникам поход, в котором предусмотрено покорение нескольких гор. Если претендент пройдет маршрут, то его автоматически зачислят на один семестр обучения.

Все детали и формуляр для участия в программе – по ссылке.

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Что известно о тропе Аппалаччи?

  • популярный маршрут пешеходного туризма в США (протяженность 3,5 тысячи километров);
  • тропа простирается от штата Мэн до Джорджии;
  • самому младшему покорителю тропы 6 лет;
  • главные опасности на пути: бурый медведь, змеи, ядовитый плющ и клещи.

Почему стоит пойти по тропе Аппалаччи – смотрите видео:

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Новости США Высшее образование Учеба Образование за рубежом
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