Колледж в США примет на обучение студента, который пройдет тропу Аппалачи: видео

Колледж в Вирджинии Emory & Henry College предложил студентам со всего мира автоматическое зачисление на обучение. Единственное условие для потенциальных поступающих – успешно преодолеть тропу Аппалачи.

Идти придется 3,5 тысячи километров. Тропа Аппалачи является самым длинным пешеходным маршрутом в США и одним из самых длинных в мире, сообщает официальный сайт университета.

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Это исключительная возможность получить практический опыт в невероятной лаборатории на открытом воздухе,

– рассказал директор программы Джим Херрисон.

Ежегодно тысячи туристов пытаются пройти весь маршрут, однако выполнить такое задание удается только четверти из них.

Emory & Непгу College предлагает участникам поход, в котором предусмотрено покорение нескольких гор. Если претендент пройдет маршрут, то его автоматически зачислят на один семестр обучения.

Все детали и формуляр для участия в программе – по ссылке.

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Что известно о тропе Аппалаччи?

популярный маршрут пешеходного туризма в США (протяженность 3,5 тысячи километров);

тропа простирается от штата Мэн до Джорджии;

самому младшему покорителю тропы 6 лет;

главные опасности на пути: бурый медведь, змеи, ядовитый плющ и клещи.

Почему стоит пойти по тропе Аппалаччи – смотрите видео: