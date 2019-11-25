Колледж в США примет на обучение студента, который пройдет тропу Аппалачи: видео
Колледж в Вирджинии Emory & Henry College предложил студентам со всего мира автоматическое зачисление на обучение. Единственное условие для потенциальных поступающих – успешно преодолеть тропу Аппалачи.
Идти придется 3,5 тысячи километров. Тропа Аппалачи является самым длинным пешеходным маршрутом в США и одним из самых длинных в мире, сообщает официальный сайт университета.
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Это исключительная возможность получить практический опыт в невероятной лаборатории на открытом воздухе,
– рассказал директор программы Джим Херрисон.
Ежегодно тысячи туристов пытаются пройти весь маршрут, однако выполнить такое задание удается только четверти из них.
Emory & Непгу College предлагает участникам поход, в котором предусмотрено покорение нескольких гор. Если претендент пройдет маршрут, то его автоматически зачислят на один семестр обучения.
Все детали и формуляр для участия в программе – по ссылке.
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Что известно о тропе Аппалаччи?
- популярный маршрут пешеходного туризма в США (протяженность 3,5 тысячи километров);
- тропа простирается от штата Мэн до Джорджии;
- самому младшему покорителю тропы 6 лет;
- главные опасности на пути: бурый медведь, змеи, ядовитый плющ и клещи.
Почему стоит пойти по тропе Аппалаччи – смотрите видео: