Контроль меню и диетологи: Елена Зеленская оценила школьное питание в Японии – фото

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У жены президента была своя миссия в Японии
У жены президента была своя миссия в Японии / newsmakers

Во время рабочего визита Владимира Зеленского в Японию, его жена Елена Зеленская посетила тамошнюю младшую школу.

Работники и директор младшей школы Тогай провели экскурсию Елене Зеленской, во время которой супруга президента оценила качество школьного питания в Японии, сообщает официальный сайт президента Украины.

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Во всех японских школах есть диетолог, который в начале каждого месяца отправляет родителям меню, чтобы они могли проконтролировать питание ребенка.

Наличие диетолога в школе очень важно, и мне хотелось бы, чтобы это воплотили и в Украине,
– заявила Елена Зеленская.

Первой леди Украины рассказали также, что ученики обедают в классе. Существует система дежурства, поэтому каждый ученик имеет обязанности по уборке и раздаче пищи.


Елена Зеленская смогла увидеть процесс обучения / фото Президент Украины

Какие еще особенности в японских школах?

  • 1 апреля – начало учебного года;
  • 3 семестра вместо привычных двух. Все просто: 1 апреля – 20 июля, 1 сентября – 26 декабря и 7 января – 25 марта;
  • 10 недель каникул в год: 6 недель летом, 2 зимой и 2 весной;
  • 99,99% – показатель посещаемости школ;
  • 76% выпускников не продлевают обучение после школы из-за сложности вступительных экзаменов.
Теги: Учеба Детское питание Япония Елена Зеленская Школа
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