Контроль меню и диетологи: Елена Зеленская оценила школьное питание в Японии – фото
Во время рабочего визита Владимира Зеленского в Японию, его жена Елена Зеленская посетила тамошнюю младшую школу.
Работники и директор младшей школы Тогай провели экскурсию Елене Зеленской, во время которой супруга президента оценила качество школьного питания в Японии, сообщает официальный сайт президента Украины.
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Во всех японских школах есть диетолог, который в начале каждого месяца отправляет родителям меню, чтобы они могли проконтролировать питание ребенка.
Наличие диетолога в школе очень важно, и мне хотелось бы, чтобы это воплотили и в Украине,
– заявила Елена Зеленская.
Первой леди Украины рассказали также, что ученики обедают в классе. Существует система дежурства, поэтому каждый ученик имеет обязанности по уборке и раздаче пищи.
Елена Зеленская смогла увидеть процесс обучения / фото Президент Украины
Какие еще особенности в японских школах?
- 1 апреля – начало учебного года;
- 3 семестра вместо привычных двух. Все просто: 1 апреля – 20 июля, 1 сентября – 26 декабря и 7 января – 25 марта;
- 10 недель каникул в год: 6 недель летом, 2 зимой и 2 весной;
- 99,99% – показатель посещаемости школ;
- 76% выпускников не продлевают обучение после школы из-за сложности вступительных экзаменов.