Контроль меню и диетологи: Елена Зеленская оценила школьное питание в Японии – фото

Во время рабочего визита Владимира Зеленского в Японию, его жена Елена Зеленская посетила тамошнюю младшую школу.

Работники и директор младшей школы Тогай провели экскурсию Елене Зеленской, во время которой супруга президента оценила качество школьного питания в Японии, сообщает официальный сайт президента Украины.

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Во всех японских школах есть диетолог, который в начале каждого месяца отправляет родителям меню, чтобы они могли проконтролировать питание ребенка.

Наличие диетолога в школе очень важно, и мне хотелось бы, чтобы это воплотили и в Украине,

– заявила Елена Зеленская.

Первой леди Украины рассказали также, что ученики обедают в классе. Существует система дежурства, поэтому каждый ученик имеет обязанности по уборке и раздаче пищи.



Елена Зеленская смогла увидеть процесс обучения / фото Президент Украины

Какие еще особенности в японских школах?