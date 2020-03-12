Карантин в Украине: в каких городах не закрывали школы – список

Кабинет министров Украины накануне принял решение о введении карантина по всей территории государства. Из-за коронавируса в Украине приостанавливается учебный процесс в детсадах, школах и университетах. Однако окончательное решение о закрытии учебных заведений принимают местные советы.

Правительство предложило ввести карантинные мероприятия с 12 марта по 3 апреля, однако не все областные центры выполнили рекомендацию сразу.

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Список городов, где закрыли школы или детсады из-за карантина

Харьков

В Харькове местная власть не собирается закрывать школы или детские сады из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес в своем телеграм-канале. Среди причин – снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах и жалобы родителей, которым некуда девать своих детей. Однако помещения школ таки будут дезинфицировать.

Запорожье

Здесь городской совет поддержал решение ввести карантин для всех учебных заведений, кроме детских садов. Три недели не будут работать школы, училища и колледжи. Детские сады продолжат работать, но в них будут усилены меры безопасности.

Днепр

С 12 марта в Днепре закрывают все детсады, школы, училища, колледжи, университеты и внешкольные учреждения. Карантин продлится до 3 апреля.

Одесса

В Одессе по решению руководства большое количество школ было закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ. Сейчас же городской совет принял решение закрыть все школы на карантин с 12 марта.

Детские сады переходят на особый режим работы, а родителям рекомендуют не вести детей в садики ближайшие две недели.

Киев

В столице весь учебный процесс приостановлен на время карантина. Городские власти пообещали, что ученики школ будут учиться с помощью телеуроков.

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Львов

Во Львове все учебные заведения с 12 марта закрываются на карантин и переходят на дистанционную форму обучения.

Ровно

Здесь заведения среднего и высшего образования прекращают обучение уже 12 марта. Детские сады будут работать 12-13 марта, однако уже с понедельника тоже прекращают работу на 3 недели.

Сумы

Здесь учебные заведения до конца недели будут работать в переходном режиме, а с понедельника закроются школы, университеты, училища и детские сады. В учреждениях среднего и высшего образования планируют организовать дистанционное обучение.

Кропивницкий

Комиссия по вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности в области решила не объявлять карантин. Городская власть поддержала такое решение. Однако, 12 марта планируется дополнительное заседание, на котором могут принять иное решение.

Черкассы

В Черкассах и области тоже решили пока не вводить карантинных мероприятий в учебных заведениях.

Тернополь

Здесь школы и университеты прекращают обучение уже с 12 марта. Детские сады будут работать 12-13 марта в обычном режиме, однако с понедельника дошкольные учреждения тоже закроются на карантин.

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В других регионах Украины карантин введен для всех учебных заведений в период с 12 марта по 3 апреля. Отказались от карантинных мероприятий в Черкасской, Харьковской и Кировоградской области.