Львовский университет возглавил рейтинг вузов с наибольшим баллом на ВНО при поступлении

Украинский католический университет в 2019 году возглавил рейтинг вузов по показателю среднего балла ВНО абитуриентов, которых зачислили на контракт. Поступающие на контракт в УКУ в среднем получили на ВНО 183, 72 балла.

Рейтинг составила информационная система Вступ.Освіта.UA.

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Результаты получили, сравнив средние баллы всех поступающих в украинские университеты на первый курс бакалавриата на контрактной основе. На втором месте в рейтинге Киево-Могилянская академия. Первокурсники-контрактники этого университета в среднем набирали на ВНО 173, 99 балла.



Столовая УКУ

изнутри / фото: Galinfo

В рейтинг не включили университеты, которые зачислили менее 20 человек на контракт. Всего подсчитали баллы поступающих в 200 высших учебных заведений.

Полный список университетов можно найти по ссылке.

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Топ-10 университетов с самым высоким показателем "Средний бал ЗНО на контракт 2019"