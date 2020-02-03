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Львовский университет возглавил рейтинг вузов с наибольшим баллом на ВНО при поступлении

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Это достижение покорилось университету в третий раз подряд / УКУ

Украинский католический университет в 2019 году возглавил рейтинг вузов по показателю среднего балла ВНО абитуриентов, которых зачислили на контракт. Поступающие на контракт в УКУ в среднем получили на ВНО 183, 72 балла.

Рейтинг составила информационная система Вступ.Освіта.UA.

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Результаты получили, сравнив средние баллы всех поступающих в украинские университеты на первый курс бакалавриата на контрактной основе. На втором месте в рейтинге Киево-Могилянская академия. Первокурсники-контрактники этого университета в среднем набирали на ВНО 173, 99 балла.


Столовая УКУ

изнутри / фото: Galinfo

В рейтинг не включили университеты, которые зачислили менее 20 человек на контракт. Всего подсчитали баллы поступающих в 200 высших учебных заведений.

Полный список университетов можно найти по ссылке.

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Топ-10 университетов с самым высоким показателем "Средний бал ЗНО на контракт 2019"

  1. Украинский католический университет – 183,72;
  2. Киево-Могилянская академия – 173,99;
  3. Украинская медицинская стоматологическая академия (Полтава) – 168,24;
  4. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 166,6;
  5. Одесский национальный медицинский университет – 163,22;
  6. Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины – 162,21;
  7. Харьковский национальный медицинский университет – 162,12;
  8. Тернопольский национальный медицинский университет – 162,08;
  9. Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца (Киев) – 161,99;
  10. Киевский медицинский университет – 161,4.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Новости Львова Учеба Высшее образование Студенты
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