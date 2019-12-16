Мама-тренер и робот Валера: школьники завоевали медали на соревнованиях по робототехнике

Четверо украинских школьников завоевали второе и третье места на турнире по робототехнике MakeX в Китае. Всего участвовали 1500 команд из 30 стран мира.

Второе место заняла команда SSG, бронзу завоевали Yellow Cat, пишет The Бабель.

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В каждой из команд по двое парней. Их объединяет любовь к программированию и роботам. В состав SSG входят 15-летние Миша Иванко и Максим Киселев из Киева. Их тренером является мама одного из ребят. Ребята уже ездили на украинские соревнования по робототехнике, а теперь впервые поехали международные. Самого робота решили назвать Валерой.

Там все было совсем иначе, надо было все миссии откатать на 100 процентов. Поэтому мы очень долго занимались, и даже в Китае мы постоянно тренировались – где-то до часу ночи сидели,

– рассказал один из парней.

Бронзовые призеры Егор Линов и Тимофей Сагатый из команды Yellow Cat тоже работают под руководством родителей. Папа Егора говорит, что ребята уже имели неплохие результаты на предыдущих соревнованиях.



Первой стала команда из Индии / фото: страница в фейсбук SSG

Один тренер вдохновляет, другой мотивирует. В основном они занимаются сами, но мы много помогаем – особенно тем, что касается программирования,

– рассказал об организации работы Виктор Линов.

Робототехника недешевое увлечение. Участники ездят за свой счет, поэтому вынуждены искать спонсоров. Однако команды, занявшие призовые места, получают денежные вознаграждения. SSG – 15 тысяч юаней (около 50 тысяч гривен) за второе место, а Yellow Cat – 10 тысяч (примерно 34 тысячи в украинской валюте) за третье.

Что такое робототехника?

это прикладная наука с проектирования, разработки и эксплуатации роботов;

нужно сначала написать код для выполнения роботом задач, тогда спроектировать его и построить;

также разработчику необходимо иметь специальное поле для тренировок своего детища.

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Как проходят соревнования по робототехнике?