Минобразования откроет 100 детских садов и школ, – Новосад
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала о планах министерства на ближайшее время. У чиновников очень амбициозные цели.
Министерка пообещала, что через 5 лет каждый ребенок в селах и городах сможет ходить в детский сад.
Важно: Почти полтора миллиарда гривен понадобится на реформу школы
Одна из самых амбициозных целей – обеспечить доступ к дошкольному образованию. Совместно с местными органами власти ставим цель или построить, или реконструировать 100 детских садов,
– рассказала Анна Новосад.
Также в правительстве обещают продолжить реформу школы в 5-9 классах.
Еще одной амбициозной целью министерства является восстановление или построение 100 школ.
Сколько в Украине школ и детсадов?
- около 17 тысяч средних школ работали в Украине в 2017 году;
- примерно 15 тысяч детских садов.
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Что предусматривает реформа?
- введение 12 классов в школах;
- создание сети академических лицеев;
- расширение НУШ (новой украинской школы) с младших классов на средние и старшие;
- переход всех школ и лицеев на украинский язык преподавания;
- расширение сети опорных школ в районах;
- модернизация программы школьного образования.