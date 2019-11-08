Минобразования откроет 100 детских садов и школ, – Новосад

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У министерства есть план действий
У министерства есть план действий / Лига Досье

Министр образования Украины Анна Новосад рассказала о планах министерства на ближайшее время. У чиновников очень амбициозные цели.

Министерка пообещала, что через 5 лет каждый ребенок в селах и городах сможет ходить в детский сад.

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Одна из самых амбициозных целей – обеспечить доступ к дошкольному образованию. Совместно с местными органами власти ставим цель или построить, или реконструировать 100 детских садов,
– рассказала Анна Новосад.

Также в правительстве обещают продолжить реформу школы в 5-9 классах.

Еще одной амбициозной целью министерства является восстановление или построение 100 школ.

Сколько в Украине школ и детсадов?

  • около 17 тысяч средних школ работали в Украине в 2017 году;
  • примерно 15 тысяч детских садов.

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Что предусматривает реформа?

  • введение 12 классов в школах;
  • создание сети академических лицеев;
  • расширение НУШ (новой украинской школы) с младших классов на средние и старшие;
  • переход всех школ и лицеев на украинский язык преподавания;
  • расширение сети опорных школ в районах;
  • модернизация программы школьного образования.
Теги: Дошкольное образование Дети Ганна Новосад Министерство образования Украины Реформа образования Учеба Школа
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