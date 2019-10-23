Минобразования планирует выделить по 2 880 гривен для каждого ученика на внешкольное образование

Министерство образования разработало концепцию развития внешкольного образования. Планируется популяризировать это направление среди населения и качественно изменить наполнение.

Система образования всегда только догоняет рынок труда, поэтому внешкольное обучение поможет освоить новые навыки не только для детей, но и для взрослых. Сообщает сайт Министерства образования.

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Согласно концепции, министерство делает ставку на повышение качества внешкольного образования, обеспечение доступа к внешкольному образованию, особенно в селах. Также предлагают изменить систему управления образовательными центрами и популяризировать внешкольное образовании среди населения

В Украине внешкольное образование представлено в виде кружков, секций, клубов и различных образовательно-культурных объединений.

Министерство обещает создавать новые центры внешкольного образования, а также призывает пользоваться существующими, ведь они финансируются из государственного бюджета, а значит из наших налогов.

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Кто может получать внешкольное образование?

Посещать учреждения внешкольного образования могут все граждане Украины в возрасте от 3 до 23 лет.

Сколько в Украине потенциальных соискателей внешкольного образования?

8 миллионов 861 тысяча 263 человека в возрасте от 3 до 23 лет;

3 миллиона проживает в селах;

71 тысяча 230 граждан получают внешкольное образование.

Сколько обходится государственному бюджету внешкольное обучение?

В среднем в Украине стоимость обучения одного соискателя образования обходится в 240 гривен в месяц, то есть 2 тысячи 880 гривен в год. Однако цена варьируется в зависимости от региона. Больше всего бюджет тратит на внешкольное образование в Киеве, здесь стоимость установлена на уровне 410 гривен в месяц за одного человека. Дешевле государству обходятся ученики в Киевской области и в Одесской области. Здесь цена не превысит 140 гривен в месяц.