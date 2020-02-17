Минобразования приглашает на государственную работу: вакансии

Министерство образования и науки Украины объявило об открытии вакансий. Ведомство ищет специалистов категории "Б" и "В" для занятия некоторых вакантных должностей.

От кандидатов требуют обязательное владение государственным языком, наличие высшего образования, а на некоторые должности необходим опыт работы. Зато предлагаются зарплата в среднем 10 тысяч гривен без надбавок и бессрочные трудовые договоры.

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Большинство предлагаемых должностей являются руководящими.

Какие должности предлагают в министерстве образования

генеральный директор директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования;

генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции;

генеральный директор директората науки и инноваций;

руководитель экспертной группы по аналитике директората стратегического планирования и европейской интеграции;

руководитель экспертной группы по вопросам децентрализации в образовании директората школьного образования;

руководитель экспертной группы по вопросам дошкольного образования директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования;

государственный эксперт экспертной группы по вопросам бюджетирования директората стратегического планирования и европейской интеграции (2 должности)

государственный эксперт экспертной группы по вопросам аналитики, финансирования и международных связей директората высшего образования и образования взрослых (2 должности)

государственный эксперт экспертной группы по вопросам интеграции в Европейское исследовательское пространство директората науки и инноваций (2 должности)

государственный эксперт экспертной группы по вопросам содержания и качества образования директората профессионального образования.

Подавать документы можно до 25 февраля 2020 года.

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Подробнее о требованиях к кандидатам по ссылке.

Сколько людей в министерстве образования работают на руководящих должностях?Учитывая министра, заместителей и руководителей, в ведомстве работают 14 чиновников.