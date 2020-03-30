Минобразования приглашает выпускников школ на учебу в профтехучилища: даты и условия вступления
Министерство образования подготовило серию инфографики для выпускников 9-х и 11-классов, которые собираются поступать в училища. Абитуриенты узнают об особенностях обучения, даты вступительной кампании и другие особенности профессионального образования.
Детали вступления в училища в 2020 году опубликовали на официальном сайте МОН.
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Публикацию инфографиков прокомментировал заместитель министра образования и науки Петр Коржевский.
Наша цель – сделать процесс вступления понятным и прозрачным. Например, мы заложили в обновленные Правила приема норму, обязывающую приемную комиссию помогать абитуриентам в выборе профессии, рассказывать об условиях обучения и перспективах трудоустройства после выпуска,
– пояснил чиновник.
Особенности вступления в училища
Профессиональное образование позволяет в короткие сроки освоить профессию и получить диплом. Также обучение в училищах является бесплатным, а студентам предоставляется общежитие.
После училища выпускники могут сразу поступить на второй курс университета / Инфографика: МОН
Для поступления в училище не надо сдавать ВНО, а сроки вступительной кампании каждое заведение определяет само.
690 профессий – именно такой выбор имеют поступающие в училища / Инфографика: МОН
Как отбирают студентов в учреждения профессионального образования
Кто имеет право на первоочередное зачисление и льготы при поступлении
Медали и направления помогут при поступлении / Инфографика: МОН
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Также много социальных групп имеют право на зачисление вне конкурса / Инфографика: МОН
Сколько всего студентов учатся в украинских училищах?
По состоянию на 2018 год в системе профессионально-технического образования учились более 238 тысяч студентов, почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.