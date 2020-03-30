Минобразования приглашает выпускников школ на учебу в профтехучилища: даты и условия вступления

Министерство образования подготовило серию инфографики для выпускников 9-х и 11-классов, которые собираются поступать в училища. Абитуриенты узнают об особенностях обучения, даты вступительной кампании и другие особенности профессионального образования.

Детали вступления в училища в 2020 году опубликовали на официальном сайте МОН.

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Публикацию инфографиков прокомментировал заместитель министра образования и науки Петр Коржевский.

Наша цель – сделать процесс вступления понятным и прозрачным. Например, мы заложили в обновленные Правила приема норму, обязывающую приемную комиссию помогать абитуриентам в выборе профессии, рассказывать об условиях обучения и перспективах трудоустройства после выпуска,

– пояснил чиновник.

Особенности вступления в училища

Профессиональное образование позволяет в короткие сроки освоить профессию и получить диплом. Также обучение в училищах является бесплатным, а студентам предоставляется общежитие.



После училища выпускники могут сразу поступить на второй курс университета / Инфографика: МОН

Для поступления в училище не надо сдавать ВНО, а сроки вступительной кампании каждое заведение определяет само.



690 профессий – именно такой выбор имеют поступающие в училища / Инфографика: МОН

Как отбирают студентов в учреждения профессионального образования

Студенты поступают на основе среднего балла и собеседования / Инфографика: МОН

Кто имеет право на первоочередное зачисление и льготы при поступлении



Медали и направления помогут при поступлении / Инфографика: МОН

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Также много социальных групп имеют право на зачисление вне конкурса / Инфографика: МОН

Сколько всего студентов учатся в украинских училищах?

По состоянию на 2018 год в системе профессионально-технического образования учились более 238 тысяч студентов, почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.