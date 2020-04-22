Минобразования рекомендует директорам школ заключить срочные договоры с учителями-пенсионерами
Министерство образования и науки Украины рекомендует руководителям средних школ до 30 апреля предупредить учителей-пенсионеров об обязательности заключения срочного договора о работе. Со всеми педагогами, которые согласятся, надо подписать соглашение сроком на один год до 30 апреля 2020 года.
Заключение договоров с учителями, которые достигли пенсионного возраста является обязательным по закону о среднем образовании, пишет пресс-служба МОН.
Больше о законе: Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании 2020: детали
Если учитель пенсионного возраста, но профессионал своего дела, то школа, ученики, родители, в общем система образования всегда будут заинтересованы в нем. Поэтому я надеюсь, что руководители школ отнесутся со всей ответственностью к организации понятного и честного процесса перевода учителей-пенсионеров на срочные договоры,
– рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.
После окончания годовалого договора следующие договоры могут заключаться с учителями-пенсионерами и на более длительный период – до 3 лет.
Сколько раз можно будет продлевать договор?Неограниченное количество. Пока учитель работает качественно и добросовестно, перезаключать договор с ним будет выгодно. Решение о продолжении сотрудничества после окончания первого срочного договора директор учебного заведения будет принимать самостоятельно.
Изменение зарплаты
В случае перевода на срочные договоры размер заработной платы учителей-пенсионеров не может быть изменен. Сохраняются также ежегодный отпуск и другие права учителя.
Отказ от перехода на контракт
Если учителя-пенсионеры не дадут согласия на подписание трудового договора до 1 июля 2020 года, то будут уволены из учебного заведения.
Подробнее: Реформа школы: директора и некоторые учителя теперь вынуждены заключать трудовые договоры
Сколько в Украине педагогов-пенсионеров?Всего в украинских школах работают более 400 тысяч учителей, около 16% из них достигли пенсионного возраста.
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