Минобразования рекомендует директорам школ заключить срочные договоры с учителями-пенсионерами

Министерство образования и науки Украины рекомендует руководителям средних школ до 30 апреля предупредить учителей-пенсионеров об обязательности заключения срочного договора о работе. Со всеми педагогами, которые согласятся, надо подписать соглашение сроком на один год до 30 апреля 2020 года.

Заключение договоров с учителями, которые достигли пенсионного возраста является обязательным по закону о среднем образовании, пишет пресс-служба МОН.

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Если учитель пенсионного возраста, но профессионал своего дела, то школа, ученики, родители, в общем система образования всегда будут заинтересованы в нем. Поэтому я надеюсь, что руководители школ отнесутся со всей ответственностью к организации понятного и честного процесса перевода учителей-пенсионеров на срочные договоры,

– рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

После окончания годовалого договора следующие договоры могут заключаться с учителями-пенсионерами и на более длительный период – до 3 лет.

Сколько раз можно будет продлевать договор?Неограниченное количество. Пока учитель работает качественно и добросовестно, перезаключать договор с ним будет выгодно. Решение о продолжении сотрудничества после окончания первого срочного договора директор учебного заведения будет принимать самостоятельно.

Изменение зарплаты

В случае перевода на срочные договоры размер заработной платы учителей-пенсионеров не может быть изменен. Сохраняются также ежегодный отпуск и другие права учителя.

Отказ от перехода на контракт

Если учителя-пенсионеры не дадут согласия на подписание трудового договора до 1 июля 2020 года, то будут уволены из учебного заведения.

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Сколько в Украине педагогов-пенсионеров?Всего в украинских школах работают более 400 тысяч учителей, около 16% из них достигли пенсионного возраста.