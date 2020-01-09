Мишель Обама запускает серию документальных видео из жизни студентов в Инстаграм

Бывшая первая леди США Мишель Обама будет рассказывать истории жизни студентов на платформе IGTV в Инстаграм. В минисериале речь пойдет о жизни студентов, которые впервые поступают в университет.

Анонс серии документальных видео появился на инстаграм-странице Attndotcom.

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Первые эпизоды можно будет увидеть уже в середине января. Главными героями являются четверо студентов из США, которые показывают жизнь университета изнутри.

"A Year of Firsts" – так будет называться сериал. В течение шести эпизодов герои минисериала расскажут о знакомстве с друзьями, успехах и неудачах в учебе.

Сама Мишель Обама окончила Принстонский университет и неоднократно становилась свидетелем дискриминации за свой цвет кожи и социальное происхождение. Родители Мишель не имели возможности закончить колледж.

Поэтому я знаю, как страшно сделать этот "рывок" и следовать своей мечте получить образование,

– рассказывает Мишель Обама.

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А сколько в США всего университетов?В целом в США функционируют более 5 300 колледжей и университетов.