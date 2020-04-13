На Днепропетровщине школьники ограбили мужчину у него дома: фото
В городе Марганец, в Днепропетровской области, пятеро подростков проникли в дом к 57-летнему мужчине. Школьники избили его, отобрали мобильный телефон и деньги.
Об ограблении сообщили в пресс-служба Национальной полиции Украины.
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Полицию вызвал сам владелец дома.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники Марганецкого отделения полиции, которые установили, что подростки проникли в дом через окно. После чего сначала искали ценные вещи, а потом ждали владельца. Когда хозяин пришел домой они избили его, забрали 70 гривен, мобильный телефон и банковскую карточку,
– говорится в сообщении.
Все злоумышленники оказались учениками местной школы. Возраст задержанных – от 14 до 16 лет.
Подросткам уже объявили о подозрении. Статья предусматривает наказание от четырех до восьми лет лишения свободы.
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Сколько преступлений в Украине совершают школьники?
Почти 10% всех преступлений, которые совершают в Украине, совершают несовершеннолетние.
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