На Харьковщине продлили осенние каникулы: все школы города остались без отопления

В городе Купянск, что на Харьковщине, более 25 тысяч населения города практически полностью остались без отопления. А во всех десяти школах города холодные батареи. Но погреться дома школьникам также не получится – тепло не включили и во многих жилых домах. Почему мерзнут люди и когда дадут тепло – читайте дальше.

Осенние каникулы в школах официально уже закончились, однако еще минимум неделю в классах будет пусто. Все из-за холодных классов, температура в которых едва достигает 15 градусов.

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Местный отдел образования сетует, что за тепло платят исправно, да еще и вперед. За октябрь в НАК Нафтогаз перевели миллион гривен. Однако тепло до сих пор не дали.

Сейчас у меня нет информации, когда точно начнется отопительный сезон. Мы ориентируем учреждения, это будет до 8 ноября. Очень надеемся, что в конце этой недели тепло поступит в наши учебные заведения, и образовательный процесс начнется с 11 ноября. Есть такая надежда,

- добавила начальница отдела образования Купянска Светлана Чуб.

Впрочем, отогреться дома у школьников не получится. В жилых домах также холодные батареи. Начальник филиала КП Информационно-технический центр Купянска Александр Таловиря объяснил, что у населения нет отопления, потому что у них не хватает мощностей.



Температура в классах едва дотягивает до 15 градусов тепла

Тепло в Купянске только в тех зданиях, которые отапливаются не от газа. Так, в частности, обогревают местный психоневрологический диспансер. Газовую котельную переооборудовали на угольную за 3 дня. Но по такой схеме обогревают только четверть Купянской социнфраструктуры. Остальным приходится мерзнуть. Областные чиновники утверждают, что во всем виноват Нафтогаз. Мол, монополист требует долги 10-летней давности.

В целом на Харьковщине до сих пор без отопления более тысячи домов и семьдесят социальных учреждений. Между тем не включили тепло и в другом проблемном городе - Новом Роздоле на Львовщине. Для решения проблемы в город направили бригады Львовоблэнерго. А вот в Смеле Черкасской области, где отопительный сезон также был на грани срыва, батареи включили еще на прошлой неделе.

Важно! Газпром официально отказался поставлять Украине газ до тех пор, пока мы не откажемся от своих побед в международных арбитражах.