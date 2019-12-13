На Харьковщине школьник потерял палец из-за взрыва петарды в школе
Ученик третьего класса одной из школ на Харьковщине лишился пальца из-за петарды, которую он зажег в школе. Мальчик находится в больнице.
Происшествие случилось в селе Мурафа Краснокутского района, пишет пресс-служба Национальной полиции.
Похожее: На Черниговщине отравились трое мальчиков: один умер
Мальчик поджег петарду во внеучебное время
Предварительно установлено, что повреждения мальчик получил из-за разрыва петарды в руках, когда находился в учебном классе до занятий без присутствия учителя и одноклассников,
– сообщают полицейские.
9-летнего пострадавшего госпитализировали в местную больницу.
Полиция возбудила уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Обстоятельства происшествия еще не до конца выяснены.
Читайте также: В школе на Днепропетровщине отравились ученики и учитель: детали
Сколько всего учеников в украинских школах?
Более 3 миллионов 846 тысяч школьников учатся в украинских школах.
Выбор редакции
-
Почему украинцы плохо знают иностранные языки: распространенные ошибки и простые советы изучения7 декабря , 15:32
-
В России осудили студента на 3 года условно за его видеоблог: детали6 декабря , 17:50
-
Способностей к языкам не существует: полиглот поделился советами, как выучить иностранные языки7 декабря , 18:03