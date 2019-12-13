На Харьковщине школьник потерял палец из-за взрыва петарды в школе

Ученик третьего класса одной из школ на Харьковщине лишился пальца из-за петарды, которую он зажег в школе. Мальчик находится в больнице.

Происшествие случилось в селе Мурафа Краснокутского района, пишет пресс-служба Национальной полиции.

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Мальчик поджег петарду во внеучебное время

Предварительно установлено, что повреждения мальчик получил из-за разрыва петарды в руках, когда находился в учебном классе до занятий без присутствия учителя и одноклассников,

– сообщают полицейские.

9-летнего пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

Полиция возбудила уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Обстоятельства происшествия еще не до конца выяснены.

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Сколько всего учеников в украинских школах?

Более 3 миллионов 846 тысяч школьников учатся в украинских школах.