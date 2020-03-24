На Харьковщине учителя и воспитатели патрулируют улицы города: причина

Воспитатели детских садов и школьные учителя города Изюм, что на Харьковщине, объединились в дружины для патрулирования города. Педагоги следят за соблюдением карантина.

О таких мерах в городе Изюм пишет Kharkiv Today.

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По сообщениям мэрии города, некоторые школьники и молодежь не соблюдают карантин и выходят на улицы. Именно поэтому город поделили на сектора и закрепили за учебными заведениями. Учителя объединились в группы по 3 человека и дежурят по городу.

Их главная работа – разъяснительная, общаться с детьми, объяснять им, что карантин – это не каникулы. Учителя могут также подсказать школьникам, как им лучше заниматься онлайн,

– рассказал заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин.

Патрулирование началось 23 марта. Педагоги уже успели провести 57 профилактических бесед с детьми о важности соблюдения карантина. Также педагоги выписывали заявления их родителям о нарушении условий карантина.

От патрулирования освободили учителей, которые старше 50 лет, потому что те в зоне риска заражения коронавирусом.

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Что известно о карантине в Украине?Кабинет Министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только в маршрутке (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, на личном автомобиле или пешком.