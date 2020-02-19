На Киевщине неизвестный распылил слезоточивый газ: есть пострадавшие

19 февраля в городе Сквира в Киевской области, неизвестный распылил слезоточивый газ на первом этаже местного учебного заведения. Есть пострадавшие.

Об инциденте пишет пресс-служба Национальной полиции.

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На место прибыла следственно-оперативная группа полиции, а также медики. Правоохранители эвакуировали всех учеников.

Некоторые школьники обратились за медицинской помощью

За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 6 до 15 лет. 16 пострадавших госпитализировали в больницу,

– сказано в сообщении.



Дети на дворе учебного заведения / фото: Национальная полиция

Учебный процесс в школе приостановлен, а правоохранители ищут виновника инцидента.

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Что известно о городе Сквира