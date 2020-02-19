На Киевщине неизвестный распылил слезоточивый газ: есть пострадавшие
19 февраля в городе Сквира в Киевской области, неизвестный распылил слезоточивый газ на первом этаже местного учебного заведения. Есть пострадавшие.
Об инциденте пишет пресс-служба Национальной полиции.
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На место прибыла следственно-оперативная группа полиции, а также медики. Правоохранители эвакуировали всех учеников.
Некоторые школьники обратились за медицинской помощью
За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 6 до 15 лет. 16 пострадавших госпитализировали в больницу,
– сказано в сообщении.
Дети на дворе учебного заведения / фото: Национальная полиция
Учебный процесс в школе приостановлен, а правоохранители ищут виновника инцидента.
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Что известно о городе Сквира
- расположен в 120 километрах от Киева;
- население города составляет более 16 тысяч человек;
- всего в городе 5 средних школ, а также школа искусств и музыкальная школа.