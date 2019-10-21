Онлайн-олимпиада "На урок": что это такое и как принять участие
Всеукраинская интернет-олимпиада "На урок" призывает учителей всех школ Украины зарегистрировать свой класс для участия в соревновании.
Интернет-олимпиада – интересный интерактив для учеников и эффективный инструмент проверки уровня знаний класса для учителя, говорится на сайте олимпиады.
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Кто и когда может принять участие в олимпиаде "На урок"?
На сайте олимпиады есть возможность зарегистрироваться ученикам 1-11 классов. Задачи на олимпиаде разработаны методистами соответствии со школьной программой. Каждый ученик получит 15 заданий по выбранному предмету. На выполнение всех заданий дается 60 минут. Участие в олимпиаде бесплатное.
Зарегистрировавшись, вы получите возможность пройти тест в любое время в рамках с 1 октября по 2 ноября 2019 года, ведь доступ в личный кабинет ученика круглосуточный. Для этого вам нужен только компьютер или планшет с доступом к интернету. Преимуществом является также возможность для учителя перевести результаты олимпиады в оценки для учащихся.
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По каким предметам можно сдать тест?
– правоведение;
– физика;
– химия;
– биология;
– география;
– зарубежная литература;
– история;
– трудовое обучение;
– основы здоровья;
– информатика;
– украинский язык и литература;
– английский язык;
– математика;
– предметы начальной школы;
– я исследую мир (1-2 класс).
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Какие преимущества получает учитель?
- возможность организовать участие школьников в масштабной всеукраинской интернет-олимпиаде и получить сертификат за старания;
- получить именную благодарность за привлечение более 10 участников;
- анализ ответов и результатов учеников в удобном формате;
- материалы для работы над ошибками в классе.
Какая польза для участника "На урок"?
- работа происходит дистанционно;
- интересные интерактивные задания;
- возможность получить сертификат об участии или диплом I, II или III степени всеукраинского уровня;
- задания для учащихся с разным уровнем подготовки;
На сайте олимпиады есть возможность зарегистрироваться ученикам с 1-11 класс. Согласно возрасту участника можно выбрать проверку знаний по предметам учащихся начальной школы, географии, истории, английского языка, математики и других. Всего доступно 17 предметов.
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Когда и где регистрироваться?
Регистрация доступна на сайте олимпиады с 1 сентября по 2 ноября 2019 года. Само мероприятие проходит с 1 октября по 2 ноября этого года. Официальные результаты будут доступны уже 5 ноября.