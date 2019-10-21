Онлайн-олимпиада "На урок": что это такое и как принять участие

Всеукраинская интернет-олимпиада "На урок" призывает учителей всех школ Украины зарегистрировать свой класс для участия в соревновании.

Интернет-олимпиада – интересный интерактив для учеников и эффективный инструмент проверки уровня знаний класса для учителя, говорится на сайте олимпиады.

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Кто и когда может принять участие в олимпиаде "На урок"?

На сайте олимпиады есть возможность зарегистрироваться ученикам 1-11 классов. Задачи на олимпиаде разработаны методистами соответствии со школьной программой. Каждый ученик получит 15 заданий по выбранному предмету. На выполнение всех заданий дается 60 минут. Участие в олимпиаде бесплатное.

Зарегистрировавшись, вы получите возможность пройти тест в любое время в рамках с 1 октября по 2 ноября 2019 года, ведь доступ в личный кабинет ученика круглосуточный. Для этого вам нужен только компьютер или планшет с доступом к интернету. Преимуществом является также возможность для учителя перевести результаты олимпиады в оценки для учащихся.

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По каким предметам можно сдать тест?

– правоведение;

– физика;

– химия;

– биология;

– география;

– зарубежная литература;

– история;

– трудовое обучение;

– основы здоровья;

– информатика;

– украинский язык и литература;

– английский язык;

– математика;

– предметы начальной школы;

– я исследую мир (1-2 класс).

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Какие преимущества получает учитель?

возможность организовать участие школьников в масштабной всеукраинской интернет-олимпиаде и получить сертификат за старания;

получить именную благодарность за привлечение более 10 участников;

анализ ответов и результатов учеников в удобном формате;

материалы для работы над ошибками в классе.

Какая польза для участника "На урок"?

работа происходит дистанционно;

интересные интерактивные задания;

возможность получить сертификат об участии или диплом I, II или III степени всеукраинского уровня;

задания для учащихся с разным уровнем подготовки;

На сайте олимпиады есть возможность зарегистрироваться ученикам с 1-11 класс. Согласно возрасту участника можно выбрать проверку знаний по предметам учащихся начальной школы, географии, истории, английского языка, математики и других. Всего доступно 17 предметов.

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Когда и где регистрироваться?

Регистрация доступна на сайте олимпиады с 1 сентября по 2 ноября 2019 года. Само мероприятие проходит с 1 октября по 2 ноября этого года. Официальные результаты будут доступны уже 5 ноября.