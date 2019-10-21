Надбавки из бюджета, реформы и гранты: Новосад назвала первые достижения Минобразования

Глава министерства образования Украины Анна Новосад подытожила первые 50 дней работы на своем посту.

Министр составила список перемен, которые произошли за этот период, и опубликовала его на своей странице в Фейсбуке. В частности Анна Новосад пообещала добиться повышения заработных плат учителям.

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Самые важные пункты из списка:

Пересмотр субвенций

Государственные деньги часто используются неэффективно. Сейчас у министерства 1,5 миллиарда неиспользованных денег. Эти ресурсы направят на поддержку опорных школ в следующем году.

Что такое субвенция? Финансовая помощь из государственного бюджета местному для выполнения конкретных целей.

Опорные школы

Сейчас в Украине действует чуть больше 800 школ. За ближайшие два года их должно стать 1500.

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Что такое опорные школы? Опорные школы призваны заменить малокомплектные школы в регионах, для повышения уровня образования. Также ради сокращения финансирования нерентабельных школ в маленьких селах. Опорные школы имеют большое помещение, качественное оборудование и школьные автобусы для детей.

Проблемы регионов

Проведены встречи с региональными департаментами образования. Министр уже выслушала проблемы Житомирщины, Волыни, Луганщины и Винницкой области.



Анна Новосад на встрече с работодателями в Днепре / Фото из Фейсбука

Введение старшей профильной школы

Идет поиск достаточного количества денег для воплощения проекта. В частности, планируется подписание соглашения со Всемирным банком. Ориентировочно это произойдет зимой 2020.

Реформа старшей профильной школы предусматривает:

введение 12 года обучения;

разделение на профильные направления;

открытие сети академических лицеев.

Введение супервизии

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В рамках реформы образования, украинские учителя смогут обратиться за помощью к супервизору. Соответствующий приказ вступил в действие 18 октября 2019 года.

Кто такой супервизор? Это консультант для учителей, который будет помогать решать профессиональные проблемы педагогов. Супервизор не будет осуществлять контроль за учителями.

Реформа высшего образования

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Детальный план изменений должен появиться в ноябре. Сейчас известно, что среди нововведений будут комплексные изменения в финансировании вузов.

Развитие профессионального технического образования

В министерстве образования отобрали 7 регионов-победителей, которые получат гранты в рамках проекта EU4SKILLS. Официальные результаты будут в конце следующей недели.



Экс-министр образования Лилия Гриневич во время подписания соглашения / Фото Министерство образования Украины

Что известно о проекте? EU4SKILLS – программа финансирования ПТУ (профессионально-технических училищ) от Европейского Союза. Брюссель выделил на реформу 58 миллионов евро.

Развитие науки