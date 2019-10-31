Называли обезьяной: в киевской школе девочка выбросилась из окна из-за буллинга
Еще 23 октября школьница одной из киевских школ выбросилась из окна из-за системных издевательств от одноклассников. Девочка находится в больнице, состояние стабильно тяжелое.
Из окна 4 этажа школы №173 города Киева выбросилась Ангелина из-за буллинга, рассказывает тетя девочки в интервью Информатор.
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Ангелину обижали из-за ее цвета кожи, дело в том, что она мулатка. К тому же учителя были в курсе таких обид, однако никак не реагировали.
Произошедшее случилось на перемене, когда учительница открыла окно, чтобы проветрить класс.
У девушки травмы ног, таза, позвоночника, переломы ребер, ушибы легких и черепно-мозговая травма. Администрация школы не пожелала общаться с журналистами.
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Что грозит обидчикам?
- штраф в размере от 850 до 3400 гривен;
- или общественные работы от 40 до 100 часов;
- ответственность для обидчиков наступает с 16 лет, до этого возраста наказывают родителей.