Называли обезьяной: в киевской школе девочка выбросилась из окна из-за буллинга

Еще 23 октября школьница одной из киевских школ выбросилась из окна из-за системных издевательств от одноклассников. Девочка находится в больнице, состояние стабильно тяжелое.

Из окна 4 этажа школы №173 города Киева выбросилась Ангелина из-за буллинга, рассказывает тетя девочки в интервью Информатор.

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Ангелину обижали из-за ее цвета кожи, дело в том, что она мулатка. К тому же учителя были в курсе таких обид, однако никак не реагировали.

Произошедшее случилось на перемене, когда учительница открыла окно, чтобы проветрить класс.

У девушки травмы ног, таза, позвоночника, переломы ребер, ушибы легких и черепно-мозговая травма. Администрация школы не пожелала общаться с журналистами.

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Что грозит обидчикам?