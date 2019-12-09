Образовательные возможности за рубежом: что можно успеть еще до конца года – список

2019 подходит к концу, однако еще не время опускать руки и ждать новых возможностей уже в следующем году. Что интересного предлагают для студентов еще в этом году и в начале следующего – в нашем материале.

Делать итоги еще слишком рано. Успейте подать заявки на образовательные возможности за рубежом.

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Стипендия на магистратуру в Оксфорде



Оксфордский университет – один из самых престижных в мире / фото: App2top

Clarendon Fund Scholarship – крупнейшая стипендия Оксфордского университета. Получить ее могут как британцы так и иностранцы.

Стипендию будут выплачивать в течение всего времени обучения. Выплаты также возместят расходы на проживание в Великобритании. Всего университет предлагает 130 таких стипендий.

Стипендия предусмотрена только для магистров. Для участия нужно просто прислать заявку.

Что для этого надо?

отличные баллы в дипломе;

склонность к проведению научных работ;

серьезная мотивация.

Крайний срок подачи заявки 10 января 2020 года.

Узнать больше о программе можно здесь.

Заявки принимают по ссылке.

Стажировка в Microsoft в США



Стажировка в Майкрософт – отличный старт в карьере / фото Фокус

Стажировка в одной из крупнейших компаний мира доступна для студентов аспирантуры.

Программа должна развить карьеру молодых специалистов. В течение своего нахождения там вы напишете научное исследование, которое опубликуют на профильных платформах. Стажировка полностью оплачиваема.

Что для этого надо?

узнать все детали и подать заявку можно по ссылке;

крайний срок подачи 6 января 2020 года.

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Программа студенческого обмена Global UGRAD



Студенты имеют большие шансы на обучение в университете в США / фото: Brooke Cagle

Международная образовательная программа дает возможность год бесплатно учиться в США. На конкурсе оценивают академические и личные достижения студентов.

В программе принимают участие студенты дневных отделений 1-3 курсов вузов. После завершения программы надо обязательно вернуться в Украину, а также учиться еще как минимум один семестр в вузе Украины.

Программа обеспечивает возмещение расходов на перелет, проживание, обучение. Также участники будут иметь стипендию.

Что для этого надо?