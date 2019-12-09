Образовательные возможности за рубежом: что можно успеть еще до конца года – список
2019 подходит к концу, однако еще не время опускать руки и ждать новых возможностей уже в следующем году. Что интересного предлагают для студентов еще в этом году и в начале следующего – в нашем материале.
Делать итоги еще слишком рано. Успейте подать заявки на образовательные возможности за рубежом.
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Стипендия на магистратуру в Оксфорде
Оксфордский университет – один из самых престижных в мире / фото: App2top
Clarendon Fund Scholarship – крупнейшая стипендия Оксфордского университета. Получить ее могут как британцы так и иностранцы.
Стипендию будут выплачивать в течение всего времени обучения. Выплаты также возместят расходы на проживание в Великобритании. Всего университет предлагает 130 таких стипендий.
Стипендия предусмотрена только для магистров. Для участия нужно просто прислать заявку.
Что для этого надо?
- отличные баллы в дипломе;
- склонность к проведению научных работ;
- серьезная мотивация.
Крайний срок подачи заявки 10 января 2020 года.
Узнать больше о программе можно здесь.
Заявки принимают по ссылке.
Стажировка в Microsoft в США
Стажировка в Майкрософт – отличный старт в карьере / фото Фокус
Стажировка в одной из крупнейших компаний мира доступна для студентов аспирантуры.
Программа должна развить карьеру молодых специалистов. В течение своего нахождения там вы напишете научное исследование, которое опубликуют на профильных платформах. Стажировка полностью оплачиваема.
Что для этого надо?
- узнать все детали и подать заявку можно по ссылке;
- крайний срок подачи 6 января 2020 года.
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Программа студенческого обмена Global UGRAD
Студенты имеют большие шансы на обучение в университете в США / фото: Brooke Cagle
Международная образовательная программа дает возможность год бесплатно учиться в США. На конкурсе оценивают академические и личные достижения студентов.
В программе принимают участие студенты дневных отделений 1-3 курсов вузов. После завершения программы надо обязательно вернуться в Украину, а также учиться еще как минимум один семестр в вузе Украины.
Программа обеспечивает возмещение расходов на перелет, проживание, обучение. Также участники будут иметь стипендию.
Что для этого надо?
- детали и форма заявки по ссылке;
- крайний срок подачи 31 декабря 2019 года.
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