Обучение в школах с 1 сентября: Минздрав спрогнозировал, насколько это возможно
Чем ближе к началу учебного года – тем больше родителей и детей интересует вопрос возвращения в школу. Министерство здравоохранения обсуждает с Министерством образования формат возобновления учебного процесса с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью ВВС рассказал о вариантах будущего обучения.
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По словам Ляшко, дети начнут обучение 1 сентября, но в каком это будет формате – пока неизвестно.
Возможно, придется ограничивать одновременное пребывание детей в классах.
Рассматриваем варианты, что, например, математика будет в классе, а история будет дистанционно проводиться. По сменах разводить. Думаю, что эти модели мы выработаем,
– рассказал Ляшко.
В общем спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию на сентябрь почти невозможно. Правительство готовится и к худшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школу.
Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга отметил, что возобновление обучения возможно только на 4 этапе ослабление карантина, сообщает 24 канал. Однако большинство регионов к этому не готовы, а заболеваемость растет.
Несмотря на рекомендации правительства, могу сказать одно – до конца карантина обучение будет дистанционным,
– отметил Кличко.
В частности, департамент образования КГГА уже предоставил рекомендации всем учебным заведениям разработать форму дистанционного обучения. В то же время город делает все для того, чтобы начать нормальный образовательный процесс в школах с 1 сентября.
Каким может быть обучение с сентября
- Исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий заявляла, что с сентября в Украине будет действовать так называемое корректирующее обучение.
- Учителя смогут определить освоение того материала, который пришелся на карантин.
- Учителя будут использовать индивидуальный подход для каждого предмета каждого класса. Ведомство не будет выделять конкретные сроки повторения предметов, это будут делать учителя.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что из-за распространения коронавирусной болезни украинским школам придется продолжить обучение онлайн.
- Премьер Денис Шмыгаль также не исключает такого варианта развития событий.