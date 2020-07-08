Чем ближе к началу учебного года – тем больше родителей и детей интересует вопрос возвращения в школу. Министерство здравоохранения обсуждает с Министерством образования формат возобновления учебного процесса с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью ВВС рассказал о вариантах будущего обучения.

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По словам Ляшко, дети начнут обучение 1 сентября, но в каком это будет формате – пока неизвестно.

Возможно, придется ограничивать одновременное пребывание детей в классах.

Рассматриваем варианты, что, например, математика будет в классе, а история будет дистанционно проводиться. По сменах разводить. Думаю, что эти модели мы выработаем,

– рассказал Ляшко.

В общем спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию на сентябрь почти невозможно. Правительство готовится и к худшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школу.

Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга отметил, что возобновление обучения возможно только на 4 этапе ослабление карантина, сообщает 24 канал. Однако большинство регионов к этому не готовы, а заболеваемость растет.

Несмотря на рекомендации правительства, могу сказать одно – до конца карантина обучение будет дистанционным,

– отметил Кличко.

В частности, департамент образования КГГА уже предоставил рекомендации всем учебным заведениям разработать форму дистанционного обучения. В то же время город делает все для того, чтобы начать нормальный образовательный процесс в школах с 1 сентября.

Каким может быть обучение с сентября