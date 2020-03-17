Одесский университет выгоняет студентов из общежитий: причина

Ректор Одесского национального университета имени Мечникова поручил деканам факультетов в течение 16-17 марта максимально освободить места в общежитиях.

Об этом сообщает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-служба университета.

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Руководство университета таким образом хочет предотвратить распространение коронавируса среди студентов.

Поручаю деканам факультетов, заместителям деканов по воспитательной работе вместе с дирекцией студгородка, студенческим самоуправлением в течение 16 и 17 марта максимальное освобождение мест проживания в общежитиях,

– говорится в распоряжении ректора университета.

В общежитиях позволяют остаться только иностранцам, внутренне перемещенным гражданам, и студентам, совмещающим учебу и работу в аптеках или продуктовых магазинах.

Также в университете отменены все вступительные экзамены в аспирантуру, которые были запланированы на март. Все коммуникации переносятся в онлайн-режим, ректоры, проректоры будут работать только половину рабочего дня.

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Что известно о карантине в Украине?

Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение.



Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.



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