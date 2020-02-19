Один из киевских вузов построил незаконный жилой дом на своей территории

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко заключил договор на строительство жилого многоквартирного дома на участке, который государство предоставило в пользование вуза. Следователи возбудили уголовное дело.

О незаконном строительстве пишет ProfiDom.

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На улице Ломоносова 73-79 в Киеве, построен жилой комплекс "Солнечная брама". Однако, строительная компания не получала никаких разрешений на строительство.

Дело в том, что земельный участок под домом принадлежит государству, который было передано в пользование Киевскому национальному университету. А в 2003 году администрация вуза заключила договор о строительстве там жилого комплекса, однако не имела для этого прав.

Сообщается, что строительные работы уже завершены, а объект даже готов к эксплуатации.



Жилой комплекс сверху / фото: ЛУН

Теперь правоохранители расследуют дело с захватом участка и незаконным строительством, который делает невозможным дальнейшее использование земли государством.

Также строительство хотели продлить на соседнем участке, который тоже принадлежит государству.

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Что известно о Киевском национальном университете имени Шевченко