Окончание учебного года для выпускников: без последнего звонка и с отложенным аттестатом

Без выпускных вечеров и шумных празднований останутся выпускники 2020 года. Зато с электронными табелями успеваемости. Вероятнее всего, в этом учебном году ученики уже не вернутся за парты. Государственную итоговую аттестацию отменили сейчас для четвертых и девятых классов, но пока оставили для 11-классников. Впрочем, директора школ просят обойтись без ГИА и для них.

Министерство образования решило, что образовательный год закончится до 1 июля. Об этом сообщают корреспонденты 24 канала.

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Оценки должны выставить и отправить электронные копии родителям, к тому же, отменили государственную итоговую аттестацию для 4 и 9 классов. Зато в сентябре их ожидает месяц корректирующего обучения. А вот 11 классы остались без последнего звонка и с продленным учебным годом.

Есть угроза остаться и без аттестата, говорят руководители школ. Те сейчас написали коллективное письмо в МОН с призывом отменить государственную аттестацию и выпускникам 11 классов. Ведь она зависит от внешнего независимого тестирования, которое в любом случае закончится уже после законного завершения учебного года.

Была предусмотрена выдача документа о получении полного общего среднего образования 26 июня. Если основная сессия, согласно первому так называемому сценарию министерства, начнется с конца июня, мы попадаем в правовую коллизию,

– объяснила директор школы №34 Алевтина Багинская.

По мнению педагогов, следует освободить 11 классы от ГИА. Это автоматически сняло бы много юридических вопросов, в том числе и проведения педагогических советов по выпуску учащихся в период отпусков. Министр образования говорит, что график отпусков подкорректируют. Впрочем, на письмо еще не отреагировала. Отметила, что окончание учебного года 1 июля не касается выпускников 11 класса, ведь переносится и вступительная кампания.

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"Документы о законченном образовании выпускники получат после сданной государственной аттестации в форме внешнего независимого оценивания. Мы планируем и готовимся провести ВНО с 25 июня по 17 июля", – пояснила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

По плану МОН, аттестаты о полном среднем образовании должны выдать до начала августа. Тогда же стартует и вступительная кампания. Учебный год для студентов первых курсов начнется ориентировочно 15 сентября.

Учеба в условиях карантина: главное

12 марта в Украине начался карантин в учебных заведениях из-за угрозы эпидемии коронавируса.

Карантин должен был продлиться до 3 апреля, однако правительство уже дважды продлевало его сроки. Планируется, что он должен закончиться 11 мая.

Для студентов вузов не выпускных лет учебный год должен завершиться так, как и планировался.

Экзаменационно-зачетные сессии университеты проведут дистанционно в том графике, который утвержден учреждением. Если обязательную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год.

Для студентов выпускных лет защита дипломных работ и государственные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации для соискателей степени доктора философии, доктора искусства и доктора наук.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) отменяется, тогда как пробное ВНО состоится в конце мая или начале июня.



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