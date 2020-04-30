Онлайн-школа: вместо урока о российской агрессии ученикам показали видео с Усиком

"Всеукраинская школа онлайн" заменила урок на тему "Российская агрессия против Украины" видеороликом с боксером Александром Усиком. Спортсмен рассказал школьникам о научно-технологической революции.

В расписании для 11 класса на сайте Министерства образования и науки было указано проведение урока на тему "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война".

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Однако на официальном канале ведомства в ютубе вместо анонсированного урока вышел другой. На видео боксер Александр Усик рассказал о научно-технологической революции.

Впоследствии в министерстве образования замену урока объяснили техническими нюансами, пишет "Радио Свобода".

Вместо урока о российской агрессии школьникам показали видео с Усиком

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"? Образовательный проект, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Это видеоуроки, которые ежедневно выходят на украинских телеканалах. Цель – предоставить доступ к качественному образованию украинским учащимся, которые во время карантина не могут посещать школы.