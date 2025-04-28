"Не учим": украинские подростки "заразились" опасным российским трендом в тиктоке

Среди украинских подростков в тиктоке распространяется опасный тренд, который имеет российские корни. Его суть – обесценивание школьных предметов и знаний.

На первый взгляд, тренд имеет вид шутки: школьники иронично отрицают смысл школьных предметов. Об этом сообщила кандидат исторических наук Татьяна Швыдченко в фейсбуке, отмечает 24 Канал.

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Среди подростков распространяется опасный тренд в тиктоке

Основные тезисы тренда, которые распространяют подростки в соцсети, такие:

Не учим историю, потому что не живем прошлым.

Не учим химию, потому что достаточно знать реакции в Instagram.

Не учим физику, потому что у нас свои законы.

Не учим английский, потому что мы патриоты.

Не учим географию, потому что дорогу домой знаем.

Не учим алгебру, потому что на карте минус.

Тренд имеет все признаки спланированного информационного воздействия. Показательно, что он зародился в российском сегменте TikTok, где распространялся еще в 2024 году в похожем формате и ритмике, с таким же набором фраз. Украинские дети подхватили этот тренд, часто не осознавая его происхождения и сейчас он вирусится как на частных аккаунтах, так и на страницах учебных заведений,

– объясняет Швыдченко.

И добавляет: получился очень удачный и дешевый инструмент воздействия на молодое поколение украинцев. Почему дешевый, потому что применили его сначала в российской среде, где обесценивание знаний – культурная норма.

Подростки подхватили опасный тренд в тиктоке: пример

Почему этот тренд такой опасный

Специалист объясняет: в России давно укоренилась модель дегуманизации образования, враждебности к западной культуре, научной критики и плюрализма. Обучение используется как инструмент пропаганды, а не развития. В Украине же образование является одним из базовых каналов формирования национальной идентичности.

Знание истории, языка, культуры – важные элементы гражданского становления, совместно с другими предметами они помогают формировать интеллектуальную рефлексию как составляющую национальной безопасности. И этот российский тренд действует на наших детей иначе, он размывает роль образования как источника силы: история становится "неважной", английский "непатриотичным", наука "ненужной",

– уточняет историк.

Это все, по ее словам, создает среду подражания чужим культурным кодам без понимания их происхождения. Говорится о смещении фокуса патриотизма с ответственности и развития на поверхностную иронию. При этом к этому привлекают ботофермы, которые работают по собственным алгоритмам, имитируют "украинское" оформление аккаунтов, но транслируют скрытые враждебные месседжи.

Это удар по наименее защищенной аудитории – детям, и одновременно буквально по будущему нации. Потому что это работа на долгосрочное истощение коллективного иммунитета, размывание ценностей и подрыв национальной безопасности,

– говорит Швыдченко.

И добавляет: самое важное – почему украинские дети подхватили этот контент и представляют его как собственный. Во-первых: тому, кто потребляет русскоязычный контент, подтягиваются именно такие видео. Украинские дети знают русский, многие из них общаются на нем, и большинство не воспринимает русскоязычный контент как враждебный и опасный. Во-вторых – нехватка альтернативы. Украинского подросткового контента, который был бы стильным, мемным и "своим", все еще недостаточно.

Фахичиня объясняет, что этот тренд – воплощение подросткового бунта. Именно поэтому его форма так эффективна. И именно поэтому он опасен. Запущенный из российской информационной среды и подстроенный под TikTok-культуру, тренд выглядит невинно. Но именно в этом его сила. Через шутки постепенно стирается уважение к образованию, истории, критического мышления.