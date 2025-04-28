"Не учим": украинские подростки "заразились" опасным российским трендом в тиктоке
- Среди украинских подростков в TikTok распространяется опасный тренд, который отрицает смысл школьных предметов и имеет российское происхождение.
- Специалисты считают, что этот тренд имеет все признаки спланированного информационного воздействия.
- Его используют как инструмент пропаганды для дегуманизации образования и подрыва национальной безопасности.
Среди украинских подростков в тиктоке распространяется опасный тренд, который имеет российские корни. Его суть – обесценивание школьных предметов и знаний.
На первый взгляд, тренд имеет вид шутки: школьники иронично отрицают смысл школьных предметов. Об этом сообщила кандидат исторических наук Татьяна Швыдченко в фейсбуке, отмечает 24 Канал.
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Среди подростков распространяется опасный тренд в тиктоке
Основные тезисы тренда, которые распространяют подростки в соцсети, такие:
- Не учим историю, потому что не живем прошлым.
- Не учим химию, потому что достаточно знать реакции в Instagram.
- Не учим физику, потому что у нас свои законы.
- Не учим английский, потому что мы патриоты.
- Не учим географию, потому что дорогу домой знаем.
- Не учим алгебру, потому что на карте минус.
Тренд имеет все признаки спланированного информационного воздействия. Показательно, что он зародился в российском сегменте TikTok, где распространялся еще в 2024 году в похожем формате и ритмике, с таким же набором фраз. Украинские дети подхватили этот тренд, часто не осознавая его происхождения и сейчас он вирусится как на частных аккаунтах, так и на страницах учебных заведений,
– объясняет Швыдченко.
И добавляет: получился очень удачный и дешевый инструмент воздействия на молодое поколение украинцев. Почему дешевый, потому что применили его сначала в российской среде, где обесценивание знаний – культурная норма.
Подростки подхватили опасный тренд в тиктоке: пример
Почему этот тренд такой опасный
Специалист объясняет: в России давно укоренилась модель дегуманизации образования, враждебности к западной культуре, научной критики и плюрализма. Обучение используется как инструмент пропаганды, а не развития. В Украине же образование является одним из базовых каналов формирования национальной идентичности.
Знание истории, языка, культуры – важные элементы гражданского становления, совместно с другими предметами они помогают формировать интеллектуальную рефлексию как составляющую национальной безопасности. И этот российский тренд действует на наших детей иначе, он размывает роль образования как источника силы: история становится "неважной", английский "непатриотичным", наука "ненужной",
– уточняет историк.
Это все, по ее словам, создает среду подражания чужим культурным кодам без понимания их происхождения. Говорится о смещении фокуса патриотизма с ответственности и развития на поверхностную иронию. При этом к этому привлекают ботофермы, которые работают по собственным алгоритмам, имитируют "украинское" оформление аккаунтов, но транслируют скрытые враждебные месседжи.
Это удар по наименее защищенной аудитории – детям, и одновременно буквально по будущему нации. Потому что это работа на долгосрочное истощение коллективного иммунитета, размывание ценностей и подрыв национальной безопасности,
– говорит Швыдченко.
И добавляет: самое важное – почему украинские дети подхватили этот контент и представляют его как собственный. Во-первых: тому, кто потребляет русскоязычный контент, подтягиваются именно такие видео. Украинские дети знают русский, многие из них общаются на нем, и большинство не воспринимает русскоязычный контент как враждебный и опасный. Во-вторых – нехватка альтернативы. Украинского подросткового контента, который был бы стильным, мемным и "своим", все еще недостаточно.
Фахичиня объясняет, что этот тренд – воплощение подросткового бунта. Именно поэтому его форма так эффективна. И именно поэтому он опасен. Запущенный из российской информационной среды и подстроенный под TikTok-культуру, тренд выглядит невинно. Но именно в этом его сила. Через шутки постепенно стирается уважение к образованию, истории, критического мышления.