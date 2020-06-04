Отмена ВНО в Киеве является незаконной, – Министерство образования
ВНО, по решению КГГА, могли не сдавать те ученики, которые завершали обучение в средней школе и не планировали поступать в вузы. Однако в Министерстве образования и науки соответствующий приказ Департамента образования КГГА называют незаконным.
Приказ "Об освобождении в 2019/2020 учебном году для прохождения государственной итоговой аттестации”, является недействительным и не подлежит исполнению. Такую позицию высказало МОН на своем официальном портале.
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Позиция МОН об отмене ЗНО
- Даже МОН не может отменить ВНО
"Сейчас действующее законодательство Украины не наделяет ни МОН, ни местные органы исполнительной власти полномочиями освобождать учеников от государственной итоговой аттестации, что происходит в форме ВНО", – пишут в Минобразования.
- Без ЗНО ученики не получат аттестатов
Учащиеся получают документы об образовании, в частности свидетельство о полном среднем образовании после завершения обучения на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации. Соответственно, без его прохождения, школьники не получат этого документа.
- Регистрация приказа в Минюсте
В соответствии с требованиями законодательства, этот приказ Департамента подлежит государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины. Его выполнение возможно только после государственной регистрации и официального опубликования.
Государственная регистрация нормативно-правовых актов органов власти осуществляется после проведения правовой экспертизы таких актов.
Кто мог не сдавать ЗНО
В 2019-2020 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации осводили не всех учеников. Ее могли не сдавать те, кто завершают получение полного общего среднего образования. Однако для тех, кто собирался поступать в учреждения высшего образования, прохождение внешнего независимого оценивания является обязательным.
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Каким образом в Киеве отменили ВНО
Это было решение в соответствии с протоколом Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Приказ издал Департамент образования и науки Киева 3 июня.
Приказ подписали для "сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса и предотвращения распространения COVID-19".
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