Отстояли: родители школьников в Донецкой области остановили закрытие школы
В городе Торецкое, что в Донецкой области, родители школьников протестовали против закрытия местной школы – зданию 121 год. Чиновники отрицают планы по закрытию школы.
Родители обратились в соответствующие инстанции и собрали 150 подписей против закрытия школы, сообщает Toretsk.City.
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В конце октября 2019 года, родителей учеников местной школы предупредили о закрытии учебного заведения. Причиной стала нехватка денег на ремонт котельной. Учеников планировали перевести в соседнюю школу в 5 километрах от Торецка.
В школе учится 120 школьников.
Наша 21-я школа – это школа-музей. Здесь работал писатель Степан Васильченко. Эту школу нельзя закрывать,
– жаловалась одна из участниц забастовки.
В военно-гражданской администрации Торецка заверили, что не собирались закрывать школу окончательно. По плану, учеников должны были перевести в соседнюю школу только временно.
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Ремонт будет стоить 120 тысяч гривен. Во время работ дети будут учиться дистанционно.
Сколько школ в Украине подлежат закрытию?
По данным министерства образования, во время учебного года 2017-2018 годов в Украине работали:
- 282 школ, в которых обучалось менее 10 детей;
- 483 школы с количеством учащихся от 10-19;
- 955 школ, где учится 40 школьников.