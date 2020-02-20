Перемещенный из Донецка университет окончательно потерял привязку к городу: детали
На заседании Кабинета Министров приняли решение объединить Донецкий университет имени имени Михаила Туган-Барановского с криворожскими учреждениями высшего образования. В результате донецкий вуз сменил название.
О решении правительства о переименовании и объединении университетов написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
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После окончания всех процедур объединения вуз будет называться "Национальный университет экономики и технологий имени Михаила Туган-Барановского".
Университет с 2014 года не базируется в Донецке / фото: Edportal.org.ua
Его состав расширили за счет Криворожского экономического института и Криворожского колледжа экономики и управления Государственного высшего учебного заведения "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана,
– написал Гончаренко.
После начала войны на Донбассе почти все тамошние заведения высшего образования переехали на территорию, подконтрольную украинской власти. Донецкий университет имени Михаила Туган-Барановского базировался в Кривом Роге.
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Сколько в Украине в целом университетов?Всего на территории Украины функционируют почти 300 высших учебных заведений.