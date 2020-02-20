Перемещенный из Донецка университет окончательно потерял привязку к городу: детали

На заседании Кабинета Министров приняли решение объединить Донецкий университет имени имени Михаила Туган-Барановского с криворожскими учреждениями высшего образования. В результате донецкий вуз сменил название.

О решении правительства о переименовании и объединении университетов написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

К слову: На уроках могут запретить смартфоны – подан законопроект

После окончания всех процедур объединения вуз будет называться "Национальный университет экономики и технологий имени Михаила Туган-Барановского".

Университет с 2014 года не базируется в Донецке / фото: Edportal.org.ua

Его состав расширили за счет Криворожского экономического института и Криворожского колледжа экономики и управления Государственного высшего учебного заведения "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана,

– написал Гончаренко.

После начала войны на Донбассе почти все тамошние заведения высшего образования переехали на территорию, подконтрольную украинской власти. Донецкий университет имени Михаила Туган-Барановского базировался в Кривом Роге.

Похожее: Университет в Переяславе сменит название

Сколько в Украине в целом университетов?Всего на территории Украины функционируют почти 300 высших учебных заведений.