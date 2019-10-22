Платила деньги двойникам: в Бангладеш депутата выгнали из университета за мошенничество (фото)
Депутат правящей партии Бангладеш "Авами Лиг" Таманну Нусрат была исключена из университета из-за подозрений в мошенничестве.
По информации "The Guardian", политик наняла восемь двойников, чтобы те сдавали экзамены вместо нее.
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По версии местных правоохранителей Таманну Нусрат платила своим двойникам за сдачу минимум 13 тестов в открытом университете Бангладеш. Училась она на факультете искусств.
По версии следствия, двойников было восьмеро / фото rt.com
Мы исключили ее потому, что она совершила преступление,
– заявил руководитель университета.
Сама Таманну Нусрат отказалась давать какие-либо комментарии.
В университетах Бангладеш мошенничество на тестах является распространенной практикой. Очень часто результаты экзаменов приходится отменять.