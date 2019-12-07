Почему украинцы плохо знают иностранные языки: распространенные ошибки и простые советы изучения

О проблеме владения украинцами иностранными языками и полезных советах, которые помогут решить эту проблему – в программе "Образовательные войны" с Анной Просветовой обсуждали Виталий Зубков, Ирина Малиновская и Вера Пономарева.

По результатам исследования, которое проводило British Council, только 7% украинцев хорошо знают английский язык. С другими языками ситуация еще хуже. К тому же, за последние 30 лет почти все украинцы в школах и вузах учили английский.

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Если сложить обучениев школе и университете в целом, то получится более 10 лет обучения английскому. А результат – только 7% тех, кто действительно может свободно говорить на международном языке. Почему так произошло и что с этим делать – разбираемся дальше.

Кто виноват в том, что украинцы не знают английского?

Вера Пономарева: Студенты успешно сдают экзамены и имеют высокие баллы по ЕГЭ, потому что формат этих экзаменов рассчитан на знание грамматики. Она добавила, что студенты также занимаются дополнительно с репетиторами, чтобы лучше знать грамматическую составляющую.

Они учат грамматику, правила и как их применять на письме. Это не речь. А когда проверяет их знания Британский совет, то эксперты проверяют знания языка. Но украинцы не могут говорить, они боятся высказать свое мнение, потому что к этому они не готовятся,

– отметила Пономарева.

Вера Пономарева: Мы обучаем их одному, а требуем другого. Когда мы хотим обучать их грамматике, то мы должны проверять у них грамматику.



Вера Пономарева

Виталий Зубков: Проблема в том, что у людей есть определенные иллюзии:

Способности к изучению языков. Люди думают, что должны иметь определенные способности, но это иллюзии, потому способностей к языкам не существует.

Врожденный талант. Люди убеждены, что знание языков – это талант.

Слова + правила = речь. Это тоже не так работает.

Виталий Зубков: Большинство людей думает, что им нужно делать сознательные умышленные действия, чтобы овладеть языком. Так построен учебный процесс. Ожидания людей и сама система построена вокруг того, что людям якобы надо приобретать знания сознательно. А это не так. Сейчас достаточно полностью погрузиться в среду и интуитивно воспроизводить язык. Мы все так же научились говорить на родном языке.



Виталий Зубков

Виталий Зубков: Но надо начинать не с письма, не из чтения. Надо начинать с понимания наглядных ситуаций, а затем понемногу начинать интерактив, а затем читать и писать.

Почему методика просмотра фильмов на английском не всегда работает?

Виталий Зубков: Нужно взять фильм, который вам хорошо знаком. Слушайте или смотрите один фрагмент несколько раз. Вы можете догадаться, что могли бы сказать персонажи. Чем больше вы сделаете таких смелых предположений – тем лучше.

Больше полезных советов – смотрите в видео.