Преподаватель, который попался на взятке в 4 тысячи гривен, отделался штрафом
Коломыйский суд на Ивано-Франковщине вынес окончательный приговор преподавателю Университета экономики и права "КРОК", который попался на взятке в 4 тысячи гривен. Преподаватель отделался только штрафом.
Виталия Скоморовского задержали еще 13 мая. Он занимал должность директора Института управления природными ресурсами университета экономики и права "КРОК", об этом пишет "Курс".
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Сначала преподавателя отстранили от должности и оставили под стражей под залог в 76 840 гривен. Также наложили арест на имущество подозреваемого.
Виталий Скоморовский требовал у студентки третьего курса взятку в размере 4 тысяч гривен за подпись практики и защиту курсовой работы. Преподавателя задержали в день передачи денег.
Контакты преподавателя уже удалили с сайта "КРОКа" / фото "Курс"
Позже суд смягчил наказание. Скоморовского освободили из-под стражи и назначили штраф 12 750 гривен, также запретили занимать руководящие должности в течение двух лет. Дополнительно осужденный заплатит 3454,22 гривны за проведение экспертиз.
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Что грозит преподавателям-взяточникам в Украине?
- за небольшую взятку предусмотрен штраф от 8500 гривен до 12750 гривен;
- арест от 3 до 6 месяцев;
- лишение свободы от 2 до 4 лет;
- дополнительно возможен запрет занимать должности до 3-х лет.
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