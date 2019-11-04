Преподаватель, который попался на взятке в 4 тысячи гривен, отделался штрафом

Коломыйский суд на Ивано-Франковщине вынес окончательный приговор преподавателю Университета экономики и права "КРОК", который попался на взятке в 4 тысячи гривен. Преподаватель отделался только штрафом.

Виталия Скоморовского задержали еще 13 мая. Он занимал должность директора Института управления природными ресурсами университета экономики и права "КРОК", об этом пишет "Курс".

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Сначала преподавателя отстранили от должности и оставили под стражей под залог в 76 840 гривен. Также наложили арест на имущество подозреваемого.

Виталий Скоморовский требовал у студентки третьего курса взятку в размере 4 тысяч гривен за подпись практики и защиту курсовой работы. Преподавателя задержали в день передачи денег.



Контакты преподавателя уже удалили с сайта "КРОКа" / фото "Курс"

Позже суд смягчил наказание. Скоморовского освободили из-под стражи и назначили штраф 12 750 гривен, также запретили занимать руководящие должности в течение двух лет. Дополнительно осужденный заплатит 3454,22 гривны за проведение экспертиз.

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