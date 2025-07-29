Речь идет об одобрении законопроекта 13276. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.

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Почему ввели обязательную военную подготовку?

Эту подготовку возобновили для обеспечения нужд государства в военно-медицинских кадрах. Она будет проходить по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для студентов медицинских и фармацевтических специальностей.

Военную подготовку будут добровольно проходить граждане Украины, которые:

имеют или получают образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра;

пригодны к военной службе по состоянию здоровья;

прошли профессионально-психологический отбор;

Обязательно будут проходить военную подготовку:

граждане Украины, являющиеся студентами медицинских и фармацевтических специальностей;

пригодны к военной службе по состоянию здоровья;

прошли профессионально психологический отбор.

Порядок проведения военной подготовки согласовывает правительство по представлению Министерства обороны, согласованному с МОН и Минздрава.

Обеспечить проведение такой подготовки должны вузы.

Закон заработает с 1 января 2026 года.