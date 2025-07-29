Речь идет об одобрении законопроекта 13276. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.
К теме Будут ли проходить общевойсковую подготовку магистранты и аспиранты
Почему ввели обязательную военную подготовку?
Эту подготовку возобновили для обеспечения нужд государства в военно-медицинских кадрах. Она будет проходить по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для студентов медицинских и фармацевтических специальностей.
Военную подготовку будут добровольно проходить граждане Украины, которые:
- имеют или получают образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра;
- пригодны к военной службе по состоянию здоровья;
- прошли профессионально-психологический отбор;
Обязательно будут проходить военную подготовку:
- граждане Украины, являющиеся студентами медицинских и фармацевтических специальностей;
- пригодны к военной службе по состоянию здоровья;
- прошли профессионально психологический отбор.
Порядок проведения военной подготовки согласовывает правительство по представлению Министерства обороны, согласованному с МОН и Минздрава.
Обеспечить проведение такой подготовки должны вузы.
Закон заработает с 1 января 2026 года.
- Раньше мы подробно рассказывали, как будет проходить базовая общевойсковая подготовка в вузах Украины и отчислят ли с ЗВО за отказ ее проходить.