Пробное ВНО 2020: за первую неделю зарегистрировалось более 10 тысяч человек

До 24 января 2020 года продлится регистрация на участие в пробном внешнем независимом оценивании. За первую неделю с момента начала подачи заявок уже успело зарегистрироваться более 10 тысяч человек.

Региональные центры оценивания качества образования предоставили информацию по количеству заявок, пишет Всеосвита.

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Всего, по состоянию на 10 января, в УЦОКО поступило 74 057 заявок на участие в пробном ВНО.

Оплачено 18 623 теста. Большинство выпускников захотели пройти пробный тест по двум предметам. Таких абитуриентов нашлось 8 223 человека.

Активно регистрируются выпускники школ Киева, Львовской и Днепропетровской областей.

Какие предметы для пробного ВНО выбирают чаще всего

украинский язык и литература – 37 435 человек;

математика – 12 020 человек;

английский язык – 10 541 человек;

история Украины – 7 034 человека*.

* – данные за период с 03.01.2020 до 10.01.2020

Подробнее об этом: В Украине началась регистрация на пробное ВНО-2020: цена и даты экзаменов

Для чего проходить пробное ВНО?Участие в пробном ВНО необязательно. К тому же такая услуга платная. "Репетиция" экзамена проводится с целью ознакомления всех желающих со структурой теста и процедурой прохождения в целом.