Пробное ВНО 2020: в Киеве перенесли даты тестирования – детали

В Киеве перенесли даты сдачи пробного ВНО из-за карантинных мероприятий, которые ввели на территории города в связи с распространением коронавируса. Тестирование должно было бы состояться 21 и 28 марта.

О переносе даты сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, пишет ТСН.

Читайте также: Пробное ВНО-2020: участники получили приглашение

Пробное ВНО 2020 в Киеве перенесли – что известно

Как рассказал чиновник, у городских властей есть договоренность с региональным центром оценивания качества образования о переносе пробного ВНО на апрель.

Как рассказал чиновник, у городских властей есть договоренность с региональным центром оценивания качества образования.

Мы договорились с региональным центром оценивания качества образования, что пробные тесты, которые должны были состояться в конце марта, мы проведем после того, как унормируется ситуация – в апреле,

– рассказал чиновник.

Также Николай Поворозник объяснил, что в связи с карантином в школах города, обучение будет проходить дистанционно.

Мы провели беседы с некоторыми средствами массовой информации и будем проводить телеуроки для школьников,

– рассказал Поворозник.

Тест по украинскому языку и литературе поступающие должны были бы сдеть 21 марта. Экзамен по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии и иностранному языку (на выбор английского, испанского, немецкого и французского) должен был состояться 28 марта.

Важно: По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

Что известно о карантине в Киеве?

Мэр города Виталий Кличко рассказал, что с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение.



В кинотеатрах отменят сеансы. Закрытыми будут также развлекательные центры, а спортивные события будут происходить без зрителей. Общественный транспорт будет курсировать пока без изменений. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.



Для остальной Украины даты пока не изменились / инфографика: 24 канала